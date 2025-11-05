Un familiar suyo jugó para América y Chivas, está disputando una Copa del Mundo; Honduras busca robárselo a México

Honduras busca seguir reclutando talento para épocas venideras, el objetivo es clasificar al Mundial 2026, pero sin dejar a las nuevas generaciones a un lado.

Un Erick Puerto, Leonardo Posadas, Nayrobi Vargas y otras figuras ya suenan para el proyecto futuro, pero ahora se ha sumando un ‘mexicano’ que está jugando el Mundial Sub-17 en Qatar.

¿Quién es el joven que Honduras puede reclutar en el futuro y que juega para México?

Se trata de Jhonnatan Grajales, futbolista que pertenece a la cantera de las Chivas de Guadalajara y debutó en la Copa del Mundo Sub-17 con derrota 1-2 ante Corea del Sur.

Este futbolista tiene sangre hondureña y es elegible para la Selección de Honduras. Su situación es particular porque tuvo familiares que fueron parte de la Liga MX en el pasado.

Jhonnatan nació en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas en 2008 y cuenta con 17 años. Es sobrino del ex futbolista Edoardo Isella D´Gomez, hijo de padre hondureño y quien vistió la camisa de la selección mexicana.

Edoardo militó en la selección de México y realizó una carrera en clubes como Chivas Tigres, Cruz Azul, Jaguares, América y León, además tuvo un paso por Guatemala con Peñarol La Mesilla y Municipal hasta su retiro en 2014.

De igual forma, la abuela de Jhonnatan es un hondureña, por lo que en el futuro, este jugador que lo hace como mediocentro ofensivo puede jugar para Honduras.

