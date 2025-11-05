Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Un familiar suyo jugó para América y Chivas, está disputando una Copa del Mundo; Honduras busca robárselo a México

La selección de Honduras está pendiente de una de las joyas que tiene México en el Mundial Sub-17 que se está jugando en Qatar.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Honduras luchará por quedarse con una joya de México.
Honduras luchará por quedarse con una joya de México.

Honduras busca seguir reclutando talento para épocas venideras, el objetivo es clasificar al Mundial 2026, pero sin dejar a las nuevas generaciones a un lado.

Un Erick Puerto, Leonardo Posadas, Nayrobi Vargas y otras figuras ya suenan para el proyecto futuro, pero ahora se ha sumando un ‘mexicano’ que está jugando el Mundial Sub-17 en Qatar.

“El reemplazo”: Buba López se olvidaría de Real España y puede fichar por histórico de México

ver también

“El reemplazo”: Buba López se olvidaría de Real España y puede fichar por histórico de México

¿Quién es el joven que Honduras puede reclutar en el futuro y que juega para México?

Se trata de Jhonnatan Grajales, futbolista que pertenece a la cantera de las Chivas de Guadalajara y debutó en la Copa del Mundo Sub-17 con derrota 1-2 ante Corea del Sur.

Este futbolista tiene sangre hondureña y es elegible para la Selección de Honduras. Su situación es particular porque tuvo familiares que fueron parte de la Liga MX en el pasado.

Jhonnatan nació en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas en 2008 y cuenta con 17 años. Es sobrino del ex futbolista Edoardo Isella D´Gomez, hijo de padre hondureño y quien vistió la camisa de la selección mexicana.

Publicidad
Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda por el boleto al Mundial 2026

ver también

Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda por el boleto al Mundial 2026

Edoardo militó en la selección de México y realizó una carrera en clubes como Chivas Tigres, Cruz Azul, Jaguares, América y León, además tuvo un paso por Guatemala con Peñarol La Mesilla y Municipal hasta su retiro en 2014.

De igual forma, la abuela de Jhonnatan es un hondureña, por lo que en el futuro, este jugador que lo hace como mediocentro ofensivo puede jugar para Honduras.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Sufre el Piojo Herrera: la noticia que golpea a Costa Rica a días de enfrentar a Honduras
Costa Rica

Sufre el Piojo Herrera: la noticia que golpea a Costa Rica a días de enfrentar a Honduras

Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda
Honduras

Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda

“El reemplazo”: Buba López se olvidaría de Real España y puede fichar por histórico de México
Honduras

“El reemplazo”: Buba López se olvidaría de Real España y puede fichar por histórico de México

Sobrevivió a un terrible accidente y ahora es figura en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Sobrevivió a un terrible accidente y ahora es figura en Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo