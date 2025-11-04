Es tendencia:
Ante los ojos de la FIFA: Honduras recibe la noticia que nunca esperó en el Mundial Sub-17

Los catrachos no pueden creer lo que les toca escuchar en medio de esta competencia.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Honduras recibe inesperada noticia en el Mundial Sub-17.
© rrssHonduras recibe inesperada noticia en el Mundial Sub-17.

Honduras recibió una verdadera paliza por parte de Brasil, para su debut en este Mundial Sub-17. Fue 7-0, en una goleada que parecía jamás terminar. La ilusión de los centroamericanos parece derrumbarse, pero todavía queda mucho camino.

Con goles de Ruan Pablo, Felipe Morais, Vitao, Angelo, Gabriel Mec y el doblete de Dell, la Canarinha pasó por encima a su oponente. Los tres puntos no serán lo único influyente, debido a que esta abultada diferencia de gol suma dificultades.

Lo dice la FIFA: Honduras recibe la noticia que ilusiona a todos con hacer historia en el Mundial

Lo dice la FIFA: Honduras recibe la noticia que ilusiona a todos con hacer historia en el Mundial

Así se concretó el peor castigo sufrido por los hondureños en la historia de esta competencia, por encima del 6-1 padecido ante el equipo de Japón durante la edición de India 2017. Triste manera de comenzar su recorrido en el Mundial.

Los catrachos quedaron últimos, a la espera de lo que sucederá con Indonesia y Zambia, los otros dos integrantes del Grupo H. Los dirigidos por José Canales tienen la obligación de ganar los dos encuentros que quedan para poder soñar.

Grupos y calendario del Mundial Sub 17 2025: fechas, sedes y rivales de las selecciones de Centroamérica

¿Dónde ver los partidos del Mundial Sub 17 en Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador?

Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundoPanamá El Salvador, van a contar además con la transmisión de Tigo Sports.

Mundial Sub-17 Qatar 2025: próximos partidos de Honduras en fase de grupos

  • Visita vs. Zambia, viernes 7 de noviembre.
  • Local vs. Indonesia, lunes 10 de noviembre.
¿Cuándo empieza la segunda ronda de la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025?

  • 16avos de final: viernes 14 de noviembre.
  • Octavos de final: martes 18 de noviembre.
  • Cuartos de final: viernes 21 de noviembre.
  • Semifinales: lunes 24 de noviembre.
  • Tercer puesto: jueves 27 de noviembre.
  • Final: jueves 27 de noviembre.

