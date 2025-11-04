Ante los ojos de la FIFA: Honduras recibe la noticia que nunca esperó en el Mundial Sub-17

Honduras recibió una verdadera paliza por parte de Brasil, para su debut en este Mundial Sub-17. Fue 7-0, en una goleada que parecía jamás terminar. La ilusión de los centroamericanos parece derrumbarse, pero todavía queda mucho camino.
Con goles de Ruan Pablo, Felipe Morais, Vitao, Angelo, Gabriel Mec y el doblete de Dell, la Canarinha pasó por encima a su oponente. Los tres puntos no serán lo único influyente, debido a que esta abultada diferencia de gol suma dificultades.
Así se concretó el peor castigo sufrido por los hondureños en la historia de esta competencia, por encima del 6-1 padecido ante el equipo de Japón durante la edición de India 2017. Triste manera de comenzar su recorrido en el Mundial.
Los catrachos quedaron últimos, a la espera de lo que sucederá con Indonesia y Zambia, los otros dos integrantes del Grupo H. Los dirigidos por José Canales tienen la obligación de ganar los dos encuentros que quedan para poder soñar.
¿Dónde ver los partidos del Mundial Sub 17 en Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador?
Todos los partidos del Mundial Sub 17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Panamá y El Salvador, van a contar además con la transmisión de Tigo Sports.
Mundial Sub-17 Qatar 2025: próximos partidos de Honduras en fase de grupos
- Visita vs. Zambia, viernes 7 de noviembre.
- Local vs. Indonesia, lunes 10 de noviembre.
¿Cuándo empieza la segunda ronda de la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025?
- 16avos de final: viernes 14 de noviembre.
- Octavos de final: martes 18 de noviembre.
- Cuartos de final: viernes 21 de noviembre.
- Semifinales: lunes 24 de noviembre.
- Tercer puesto: jueves 27 de noviembre.
- Final: jueves 27 de noviembre.