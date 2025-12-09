“Traes a Thomas Christiansen”: Pedro Troglio opinó sin filtro sobre el reemplazo de Reinaldo Rueda y sorprendió a todo Panamá

Pedro Troglio está en Honduras, un país que lleva en el corazón por todo lo que vivió en Honduras. Se convirtió en el técnico más ganador con 8 Ligas y también hay que mencionar la Liga Concacaf que le ganó a Alajuelense.

Por todo lo que hizo en Albo, Troglio siempre sonó para ser el entrenador de la selección de Honduras, incluso, antes de que llegara Reinaldo Rueda era una candidato muy fuerte.

El proceso de Rueda culminó sin Mundial y ahora Honduras busca limpiarse la cara de ese duro golpe, ya que era una de las favoritas para estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

No se pudo dar y Troglio pues decidió renovar con Banfield, equipo que salvó del descenso y a pesar de la mala situación económica, buscará en el 2026 darle la vuelta a la página.

Actualmente disfruta de vacaciones y decidió volver a Honduras. En el país catracho opinó sobre si el nuevo técnico debe ser Europeo. Una propuesta que nació del entrenador del Olancho FC, Reynaldo Tilguath.

La respuesta de Pedro Troglio sobre si el nuevo DT de Honduras debe venir de Europa

El argentino fue sincero sobre el DT que tiene que tomar el rumbo de la H: “Eso me causa gracia, a quien quieres traer, a Guardiola, Ferguson, que cobran 300 mil euros, pero si quieres traer un técnico europeo sin trayectoria, es increíble, pero si traes a Christiansen pues paga, porque es garantizado, yo no soy Scaloni, lo que demostré en 20 en clubes”, dijo en una entrevista a Mi Pasión HN.

Troglio asegura que Honduras tiene capacidad para traer a Christiansen, que clasificó a Panamá al Mundial 2026, pero no ve que un técnico europeo se quien pueda levantar a Honduras.

Por otro lado, no deja de decir que si le gustaría en algún momento dirigir a la Bicolor: “Ojalá algún día se me dé, tuve la posibilidad de vivir en este país mucho tiempo, tengo un afecto y conozco el fútbol de Honduras”.

