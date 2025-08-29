Ya está confirmado: Luis Palma recibe la oficialización de su nuevo destino en Europa

Ya es oficial: El futuro de Luis Palma en Europa se definió este viernes desde la ciudad de Mónaco.

El extremo que es internacional por Honduras estuvo muy atento a todo lo que estaba pasando en UEFA con respecto a su futuro más cercano.

ver también Concacaf impactada con Honduras: esta es la sorpresiva convocatoria de Reinaldo Rueda para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

¿Cuál es el nuevo destino de Luis Palma en Europa?

Palma Oseguera ya conoce cuál será su nuevo camino en el balompié europeo tras quedar eliminado de la Champions League y la Europa League con Lech Poznań.

El cuadro polaco al cual pertenece Palma al menos por esta temporada jugará la fase de liga de la UEFA Europa Conference League, el tercer torneo continental en importancia.

Publicidad

Publicidad

El sorteo se llevó a cabo en Francia y el campeón de Polonia conoció quiénes serán sus seis partidos en la primera fase de la UECL.

Es así como Lech enfrentará 3 partidos de local y 3 partidos de visitante donde tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar a 8vos de final.

Publicidad

Es en este contexto que los de Poznań estarán midiéndose a Rapid Vienna (Austria), Rayo Vallecano (España), 1. FSV Mainz (Alemania), Lincoln Red Imps (Gibraltar), FC Lausanne-Sport (Suiza) y Sigma Olomouc (República Checa).

Publicidad

ver también Técnico del Levante impacta a toda Honduras con la petición que hace a Reinaldo Rueda sobre Kervin Arriaga

Tweet placeholder

Publicidad

Cabe destacar que el calendario detallado de los partidos serán establecidos por la UEFA el domingo 31 de agosto.

Los blanquiazules visitarán España, Gilbratar y República Checa; mientras que recibirán a Rapid Vienna, FSV Mainz y FC Lausanne-Sport.

Publicidad

Publicidad

Es así como Palma y Lech buscarán trascender de una vez por todas a nivel europeo tras quedarse en el camino en Champions League.

Como añadido extra, Lech Poznań se jugará el orgullo ya que por primera vez en la historia cuatro clubes polacos se han clasificado para la fase de liga de una competición europea junto a Legia de Varsovia, Raków Częstochowa y Jagiellonia Białystok.

Publicidad

Por lo pronto el ´Príncipe´ deberá jugar el partido de liga correspondiente este fin de semana y luego unirse a la disciplina de la Selección Nacional de Honduras.

Publicidad

Publicidad