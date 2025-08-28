Técnico del Levante impacta a toda Honduras con la petición que hace a Reinaldo Rueda sobre Kervin Arriaga

Kervin Arriaga es la gran duda de Reinaldo Rueda antes de anunciar la convocatoria para los duelos ante Haití y Nicaragua en el arraque de las Eliminatorias de Concacaf.

El catracho sufre una lesión y no está recuperado al 100%. Su técnico, Julián Calero, le ha hecho una petición a Reinaldo Rueda.

¿Qué pide el técnico del Levante sobre Kervin Arriaga?

En conferencia de prensa antes de enfrentar al Elche, Calero habló de la situación de Arriaga y asegura que no está listo para jugar.

Levante ha solicitado a la selección de Honduras que Kervin no sea convocado para los partidos de septiembre, algo que queda en manos de Rueda.

“Hemos hablado con la Federación para que entendieran cuál era la situación. Les hemos mandado todos los informes para, si tenían a bien, que lo tuviéramos aquí para ponerle a punto. Está empezando a estar mejor y a tratar. Si juega, sería contraproducente”.

Y argumentó sobre la situación: “Le podemos ayudar desde aquí y creemos que sería bueno para su selección y para nosotros”.

Kervin viene arrastrando una molestia física y aunque ya está prácticamente recuperado, aún no debuta con su equipo. Incluso está descartado para jugar mañana ante Elche.

Lo que se tiene previsto es que Kervin debute con Levante ante Real Betis (13 de septiembre), por lo que para los juegos de Honduras no estaría considerado.