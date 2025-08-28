Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Concacaf impactada con Honduras: esta es la sorpresiva convocatoria de Reinaldo Rueda para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Honduras hizo oficial su convocatoria para los dos primeros partidos de la Eliminatoria de Concacaf ante Haití y Nicaragua.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda ya hizo oficial la convocatoria para los juegos ante Haití y Nicaragua.
Reinaldo Rueda ya hizo oficial la convocatoria para los juegos ante Haití y Nicaragua.

La selección de Honduras ya dio a conocer su lista de convocados para los dos primeros partidos de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Reinaldo Rueda llamó 24 jugadores para las citas y dentro del llamado hay varias sorpresas, ausencias y otros que nadie esperaba que estuvieron en el listado final.

Fantasma Figueroa confirma con Nicaragua la noticia que Costa Rica y Honduras tanto querían escuchar para las Eliminatorias de Concacaf

ver también

Fantasma Figueroa confirma con Nicaragua la noticia que Costa Rica y Honduras tanto querían escuchar para las Eliminatorias de Concacaf

Las gratas novedades son Luis Ortíz, Alenis Vargas y el regreso de Andy Najar, pero en la convocatoria también hay ausencias como la de Kervin Arriaga que llaman la atención en la selección de Honduras.

Publicidad

También no están Denil Maldonado, Luis Vega, Harold Fonseca, también Yustin Arboleda.

Convocatoria oficial de Honduras para enfrentar a Haití y Nicaragua

1-Edrick Menjívar (Olimpia)
2- Buba López (Real España)
3- Luis Ortiz (Motagua)

4- Julián Martínez (Olimpia)
5- Christopher Meléndez (Motagua)
6- Getsel Montes (Herediano, Costa Rica)
7- Andy Najar (Nashville SC)
8-Marcelo Santos (Motagua)
9- Franklin Flores (Real España)
10- Luis Santamaría (Motagua)
11- Joseph Rosales (Minnesota United, MLS)

12- Jorge Álvarez (Olimpia)
13- David Ruiz (Inter Miami)
14- Deiby Flores (Toronto FC, MLS)
15- Raúl García (UPNFM)
16- Alenis Vargas (SJK Seinäjoki )
17- Carlos Pineda (Olimpia)
18- Alexy Vega (Marathón)
19- Edwin Rodríguez (Olimpia)

20- Luis Palma (Celtic, Escocia)
21- Romell Quioto (Al Arabi, Arabia Saudita)
22- José Mario Pinto (Olimpia)
23- Jorge Benguché (Olimpia)
24- Anthony Lozano (Santos, México)

Publicidad


Tweet placeholder

Honduras comienza visitando a Haití el 05 de septiembre en el Estadio Ergilio Hato de Curazao, la Bicolor sabe que es el partido más importante para arrancar con pie derecho la Eliminatoria.

Publicidad

Cuatro días después (09 de septiembre) recibe en el Estadio Nacional de Tegucigalpa a Nicaragua del “Fantasma” Figueroa.

MisterChip confirma que Choco Lozano está en el radar de la Liga Española y la sorpresa que se llevó Concacaf

ver también

MisterChip confirma que Choco Lozano está en el radar de la Liga Española y la sorpresa que se llevó Concacaf

Reinaldo Rueda ya sabe que la localía es una de las cosas que más debe cuidar, rumbo a Sudáfrica 2010 fue una fortaleza que los clasificó a la Copa del Mundo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Vladimir Quesada mete a Machillo Ramírez en un Top 10 inesperado
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada mete a Machillo Ramírez en un Top 10 inesperado

Quiere nuevos delanteros: el pedido público de Vladimir Quesada
Deportivo Saprissa

Quiere nuevos delanteros: el pedido público de Vladimir Quesada

Rumbo a Europa: Erick Lonnis revela la operación millonaria que cambia el futuro de dos figuras de Saprissa
Deportivo Saprissa

Rumbo a Europa: Erick Lonnis revela la operación millonaria que cambia el futuro de dos figuras de Saprissa

Piojo Herrera recibe la peor noticia para la Sele
Costa Rica

Piojo Herrera recibe la peor noticia para la Sele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo