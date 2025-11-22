Keylor Navas expuesto ante todos: se confirma la peor noticia para el portero tras la eliminación de Pumas en la Liga MX

La última semana quizá haya sido la más dura que Keylor Navas ha tenido que enfrentar desde que inició su carrera como guardameta profesional. El martirio comenzó el martes, cuando el capitán de la Selección de Costa Rica quedó marcado en la dolorosa eliminación de la Copa del Mundo 2026 luego de empatar 0-0 ante Honduras en San José.

Menos de tres días después de este mazazo para el fútbol tico, Keylor volvió al arco para disputar el Play-In de la Liga MX con los Pumas de la UNAM… y una vez más le tocó sufrir.

La noche negra de Keylor Navas

En la visita al Pachuca en el Estadio Hidalgo, el ex Real Madrid encajó tres goles y los Tuzos se impusieron 3-1 para avanzar a la siguiente fase y eliminar al conjunto auriazul.

Keylor Navas vivió una semana para el olvido (Foto: Récord).

Para colmo, Keylor tuvo cierta responsabilidad en el segundo gol de los hidalguenses, un remate lejano y poderoso del brasileño Kenedy que no puedo despejar. No fue, ni de cerca, su mejor noche desde que aterrizó en México.

¿Su peor partido en México?

Según Sofascore, la derrota ante Pachuca representó la peor actuación de Keylor Navas desde su arribo a la Liga MX. El tico recibió una calificación de 6,1, muy por debajo de su media general de 7,09, firmando así su rendimiento más flojo desde la caída 1-0 ante Atlético San Luis.

Los números lo dejan claro: apenas 2 paradas en todo el partido, 3 goles recibidos (con responsabilidad en el segundo) y 0 despejes, evidenciando que no fue una noche propia del tres veces campeón de Champions League.