El duelo entre Real Madrid y Olympique de Marsella por la UEFA Champions League llega cargado de expectativas, no solo por la jerarquía de ambos clubes, sino también porque será el estreno de Michael Amir Murillo en la edición 2025/26 del certamen.

Con el Santiago Bernabéu como escenario, Murillo afrontará una oportunidad única para mostrar su talento en el más alto nivel. La atención estará puesta en su desempeño, ya que este primer partido será una verdadera prueba de fuego en su nueva aventura continental.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Olympique Marsella por la UEFA Champions League?

Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la UEFA Champions League está programado para el martes 16 de septiembre a la 1:00 p.m. hora de Centroamérica, teniendo como escenario el mítico Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Olympique Marsella por la UEFA Champions League?

El esperado duelo entre Real Madrid y Olympique de Marsella por la UEFA Champions League podrá disfrutarse en vivo a través de la señal de ESPN y también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+, ofreciendo a los aficionados diferentes opciones para no perderse este atractivo encuentro europeo.

¿Cómo llega el Real Madrid?

El Real Madrid llega al partido contra el Olympique de Marsella con envión tras un inicio sólido en La Liga 2025/26: suma 4 varias victorias consecutivas que lo colocan como líder del torneo doméstico.

Además, el regreso de Jude Bellingham al plantel para este duelo supone una buena noticia, ya que fortalece el mediocampo justo antes de abrir campaña europea

¿Cómo llega el Olympique Marsella de Michael Amir Murillo?

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo llega con un ánimo moderado, tras un inicio en la Ligue 1 con altibajos: de cuatro partidos, ha ganado dos y perdido dos.

Ha mostrado fortaleza jugando de local, donde ha sido más sólido y ha anotado la mayoría de sus goles, mientras que sus presentaciones fuera de casa todavía le cuestan.

Historial entre Real Madrid y Olympique de Marsella en Champions League

Real Madrid y Olympique de Marsella se han visto las caras en cuatro ocasiones por la UEFA Champions League, y el balance favorece por completo al conjunto español. Los blancos han ganado todos los encuentros disputados, mostrando una clara superioridad sobre el cuadro francés tanto en el Bernabéu como en el Vélodrome.

En esos duelos, el Madrid sumó un total de 12 goles a favor, mientras que el Marsella apenas pudo marcar 4. Entre los resultados más recordados están el 4-2 en la fase de grupos de 2003 y el 3-0 en la edición 2009/10.