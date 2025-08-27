Desde un grande de Turquía: Fabrizio Romano confirma en exclusiva la noticia que ayuda a Julián Martínez

Julián Martínez ya realizó su debut en la Liga de Portugal con el Alverca FC, equipo del cual Vinicius Junior, jugador del Real Madrid es dueño.

Martínez dejó buenas sensaciones y todo indica que seguirá teniendo más oportunidades en el club. El máximo objetivo es salvar la categoría.

Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado una noticia que puede ayudar mucho para esa meta en la temporada.

Fabrizio Romano confirma la noticia que alegra a Julián Martínez

El reconocido periodista italiano, Fabrizio Romano, dio a conocer este día una noticia que va a ayudar mucho al Alverca FC en la salvación.

Y es que el reporte indica que ha llegado acuerdo con un futbolista que llega para reforzar un puesto que tanto necesitaban.

“Lincoln, que se unirá al Alverca de Vinicius Group en Portugal tras dejar el Fenerbahçe como agente libre. Contrato cerrado esta noche hasta junio de 2027″.

El brasileño fue dirigido por José Mourinho y ahora buscará ayudar al Alverca a salvar la categoría en la primera división de Portugal.

La siguiente jornada de la liga lusa, Julián Martínez tiene una dura prueba ante Benfica. Lo harán de locales contra uno de los gigantes del país.

Este partido está programado para el domingo 31 de agosto a las 11:00 de la mañana hora de Honduras.