Barcelona vs. PSG: ¿A qué hora y cómo ver el partido? Champions League 2025

El choque entre Barcelona y PSG promete ser uno de los platos fuertes de la jornada, con dos planteles cargados de figuras y la presión de responder a las expectativas de la UEFA Champions League.

Ambos equipos no solo buscan arrancar con fuerza la Champions, sino también consolidarse como candidatos firmes al título en una campaña que recién comienza pero que ya exige demostrar jerarquía.

¿A qué hora juega Barcelona vs. PSG por la UEFA Champions League?

El esperado duelo entre Barcelona y PSG por la UEFA Champions League está programado para este miércoles 01 de octubre la 1:00 p.m. (hora de Centroamérica) desde el Estadio Olímpico de Montjuic.

¿Dónde ver EN VIVO a Barcelona vs. PSG en Centroamérica?

Dicho partido de la Champions League podrá disfrutarse a través de la señal de ESPN, que llevará todas las emociones del encuentro en televisión. Además, los aficionados tendrán la opción de seguirlo en vivo por streaming mediante la plataforma Disney+.

¿Cómo llega el Barcelona?

El Barcelona llega con confianza a su duelo de Champions tras debutar con triunfo en la competición europea. En la primera jornada de la fase de grupos superó 2-1 al Newcastle como visitante, un resultado que le dio tres puntos claves y que refuerza su condición de candidato para avanzar a la siguiente ronda.

Ahora, en la Liga, el cuadro culé también atraviesa un gran momento. Marcha como líder con 19 puntos en 7 partidos, gracias a seis victorias y un empate, mostrando solidez tanto en ataque como en defensa. Su racha positiva, con varias victorias consecutivas, lo coloca como uno de los equipos más en forma del fútbol español en este inicio de temporada.

¿Cómo llega el PSG?

El PSG llega en gran forma a la Champions League después de un debut arrollador en el torneo. Los parisinos golearon 4-0 al Atalanta en la primera jornada de la fase de grupos, mostrando contundencia ofensiva y solidez defensiva.

Por otro lado, la Ligue 1, el equipo dirigido desde París también lidera la tabla con 15 puntos en seis partidos, producto de cinco victorias y solo una derrota. Con un balance de 12 goles a favor y apenas 4 en contra.

