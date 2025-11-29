Todo Olimpia impactado con el grande de Centroamérica que busca fichar a José García: “Interés real”

Olimpia y José García finalizaron su vínculo luego de que el jugador se comportara de mala forma en el último juego del León ante Marathón. El defensor se fue del estadio luego de que Eduardo Espinel no lo pusiera a jugar.

Esa actitud no fue aceptada por la directiva y decidieron poner fin a su contrato y ahora el central es libre para negociar con cualquier club y ya un grande de Centroamérica que lo quiere.

¿Qué equipo de Centroamérica quiere a José García?

Todo Olimpia queda impactado al saber que uno de esos equipos es Motagua, ya que es el máximo rival del conjunto blanco y el jugador no descarta ir al Nido para 2026.

Recordemos que José García, con un autogol en la final, privó a Olimpia de su primer pentacampenato en Honduras y desde ese entonces la afición no lo perdonó.

Motagua no es el único que está en la lucha, Marathón es otro que ha entrado en la conversación tal y como lo confirma Carlos Ordóñez, periodista de TVC.

“Atención Motagüenses y Verdolagas

Motagua y Marathón ya preguntaron por José García tras su salida del Olimpia.

Fuentes de entero crédito confirman acercamientos iniciales y un interés real de ambos clubes para ficharlo de cara a la próxima temporada”.

José Antonio García Robledo (27 años) ganó ocho títulos de Liga Nacional de Honduras con Olimpia y también una Concacaf League ante Alajuelense. Ya el campo es un defensor central recio.

