Referente de Olimpia se despide de la forma menos pensada y se convierte en la cuarta baja en pleno Apertura 2025

Olimpia sigue perdiendo figuras para el resto del torneo Apertura 2025 donde busca el bicampeonato y la Copa 40 de la su historia.

El Albo ya confirmó la baja de José García y Kevin López debido a su inconformidad de no jugar. Eduardo Espinel dijo a la directiva que no contaba más con ellos y ambos fueron rescindidos.

ver también Pagaron 100 mil dólares a Herediano y ahora viven la peor crisis: “Viene navidad, queremos llevar algo a casa”

Ahora se suma una baja que todos temían, pero que tenían en sus planes que se podía dar, la del referente en el ataque, Jerry Ricardo Bengtson.

¿Qué pasó con Jerry Bengtson y por qué causa baja en Olimpia?

De acuerdo a Deportes TVC, Bengtson no volverá a jugar con Olimpia en este 2025, ya que una lesión que sufrió contra la Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana lo priva de regresar a jugar.

“Jerry Bengtson deberá guardar un mes más de reposo absoluto. No hay regreso antes de enero 2026. Así de serio es el tema. La última evaluación médica confirmó que la fractura en su tráquea, sufrida el 30 de octubre en el duelo ante Alajuelense (semifinal de Copa Centroamericana), aún no está completamente cicatrizada, pese a llevar 30 días de tratamiento continuo”, se informa.

El diagóstico es claro y el jugador de 38 años no estará más en el Apertura con Olimpia. Jerry no se puede exponer al contacto físico y existe un riesgo si acelera su recuperación.

Publicidad

Publicidad

ver también “Nuevo técnico”: la selección de Honduras recibe la sentencia que pocos se atreven a dar tras el fracaso del Mundial 2026

“Un impacto o esfuerzo prematuro podría comprometer la vía aérea.Las recomendaciones médicas son las siguientes: reposo total por 4 semanas más. Evaluación progresiva después de diciembre. Retorno solo si la tráquea está 100 por ciento cicatrizada”.

Con esto, Olimpia se queda solo con tres delanteros y el máximo goleador de la historia de la Liga Nacional de Honduras no se podrá sumar a Dereck Moncada, Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Publicidad

Otro que no estará es Jamir Maldonado, quien también fue operado de sus rodillas y es la cuarta baja confirmada además de los apartados José García y Kevin López.

Publicidad

Tweet placeholder