Xelajú da noticia con la que espera sacar ventaja sobre Alajuelense para la final de la Copa Centroamericana

La Junta Directiva de Xelajú MC inició este viernes el proceso de entrega de boletos para el decisivo partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, donde los chivos recibirán a Alajuelense en el estadio Cementos Progreso. El club quetzalteco confirmó que los boletos adquiridos la semana pasada ya están siendo distribuidos, con el objetivo de garantizar que los aficionados que viajarán a la capital no tengan inconvenientes para ingresar al recinto.

ver también Alajuelense en alerta: Xelajú toma decisión con la que tendría ventaja en la vuelta de la final de la Copa Centroamericana

Dentro de los beneficiados se encuentran los socios y abonados, quienes cuentan con una mesa especial destinada únicamente para ellos, como parte de los privilegios que otorga su fidelidad al club. De igual manera, la afición en general que realizó su compra anticipada también está siendo atendida conforme al orden establecido en el sistema.

Las entradas podrán recogerse en el estadio Mario Camposeco durante este sábado y domingo, con horarios extendidos de 9:00 a 18:00 horas. El único requisito solicitado es la presentación del DPI, una medida esencial para mantener el control y la transparencia del proceso.

Xelajú tendrá el apoyo de sus aficionados

Los súper chivos agotaron por completo los boletos disponibles, confirmando nuevamente la enorme expectativa que rodea esta final histórica. La afición quetzalteca ha respondido de forma masiva, tal como lo ha hecho en fases anteriores del torneo, donde su apoyo ha sido considerado pieza clave por el cuerpo técnico y jugadores.

Xelajú MC confía en que el próximo miércoles 3 de diciembre el ambiente en el estadio Cementos Progreso sea una auténtica fiesta, impulsando al equipo en su búsqueda de conquistar su primer título centroamericano. La ilusión es grande y el club apuesta a que el empuje emocional de su gente sea determinante en los 90 minutos más importantes del año.

ver también Amarini Villatoro y la comparación que nadie en Xelajú ni Alajuelense vio venir: “Si ellos son Real Madrid, nosotros…”

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro sabe que este respaldo no es casualidad: en cada serie eliminatoria, los seguidores chivos han sido un factor diferencial, acompañando al equipo tanto en casa como en sus desplazamientos. Ahora, en la noche decisiva, esperan escribir juntos una página dorada en la historia del club.

Publicidad