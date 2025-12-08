Herediano iría por un ex Alajuelense: jugó en Europa, fue a un Mundial con La Sele y ahora Jafet Soto lo tiene en la mira

El Club Sport Herediano ya activó su plan de reconstrucción para el 2026. La eliminación temprana en el Apertura 2025 dejó un golpe duro en la institución, pero también aceleró el trabajo de Jafet Soto para reformar la planilla de cara al próximo año. Y entre los nombres que comienzan a sonar con fuerza aparece uno que podría sacudir por completo el mercado nacional.

Según informó el programa Teléfono Rojo, el Team sigue de cerca la situación de un viejo conocido del fútbol tico. Se trata de un futbolista que se fue de muy joven a Europa, Hammarby y el IFK Norrköping de Suecia, y hasta disputó el Mundial 2022.

¿Cuál es el ex Alajuelense que quiere Jafet Soto?

Se trata Ian Smith, el lateral derecho que está actualmente en el Sporting FC. Después de su paso por el fútbol europeo, decidió regresar a Costa Rica y fichó por Alajuelense, aunque no terminó teniendo

La intención de Herediano es reforzar su plantel con futbolistas que aporten jerarquía, recorrido y madurez competitiva, elementos que Smith reúne completamente. Su pasado mundialista, sus temporadas en Europa y su versatilidad en el carril derecho lo convierten en un perfil ideal para el proyecto florense que busca volver a ser protagonista en el 2026.

Además, el hecho de que se trate de un jugador con pasado en Alajuelense le añade un condimento extra a la posible negociación, lo que inevitablemente generaría reacciones entre ambas aficiones.

El movimiento todavía no está cerrado, pero en Herediano ya analizan seriamente la posibilidad mientras definen la continuidad de varias figuras y esperan el nombramiento del nuevo entrenador. El interés por Smith deja claro que el Team pretende reforzarse fuerte y temprano, con la clara intención de recuperar el protagonismo y evitar otro semestre sin semifinales.