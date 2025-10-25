Es tendencia:
“Avanzar al Mundial”: Reinaldo Rueda sorprende con un pedido que podría traer consecuencias a Nicaragua y Costa Rica en las Eliminatorias

Ya se confirmó que Reinaldo Rueda hizo el pedido, la selección de Honduras quiere clasificar a la Copa del Mundo.

Reinaldo Rueda espera que su petición se cumpla para noviembre.
El técnico de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, tiene en su cabeza dos partidos, ante Nicaragua y Costa Rica, los únicos que le restan a la Bicolor en las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

Reinaldo Rueda se juega el pase en esos juegos y ha realizado una petición a la Liga Nacional y esto a través de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

El colombiano solicitó la modificación en el calendario y sobretodo suspender la jornada 18 del Apertura 2025.

Rueda tiene el objetivo de concentrar a los jugadores convocados y tener el mayor tiempo posible para trabajar con ellos y así clasificar al Mundial.

La FFH y los clubes de Honduras analizan la soliciud de Rueda

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, aseguró que el próximo días se va a tomar una decisión para que todos tengan un final feliz.

“Todavía no hemos discutido el tema, pero lo haremos lo antes posible. Todos estamos con la Selección y queremos que clasifique. Hay un beneficio deportivo y económico para el fútbol hondureño si se logra avanzar al Mundial”, expresó Herrera.

Reinaldo Rueda va a tener todo el apoyo

La petición de Rueda es para clasificar al Mundial, campeonato que Honduras no va desde Brasil 2014, por lo que todo el país debe sumar lo suyo para lograr el boleto.

En los próximos días se va a tomar la decisiónm final para los duelos ante Nicaragua (13 de noviembre) y Costa Rica (18), ambos cotejos la Bicolor los jugará de visitante.

Reinaldo Rueda hizo una petición a la Liga Nacional de Honduras. Foto: Versus

