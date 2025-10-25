La selección de Honduras recibe la noticia que nunca esperó y lo puede dejar sin Mundial 2026

La selección de Honduras ha sufrido un duro golpe que no esperaba a menos de 20 días para los partidos de la Eliminatoria de Concacaf ante Nicaragua y Costa Rica.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda cierran de visita el camino al Mundial 2026 y han recibido una noticia que trastoca los planes del entrenador colombiano.

¿Qué pasa dentro del seno de la selección de Honduras?

Resulta que uno de las habituales convocados por Reinaldo Rueda se ha lesionado. El defensor Luis Vega se resintió de su rodilla y se ha conocido el alcance de su dolencia tras el juego entre Marathón y Motagua.

Vega ha sufrido una tendinitis en su rodilla derecha y el jugador fue visto con hielo en la zona, cosa que hace saltar las alarmas en la selección de Honduras.

Este tipo de lesiones llevan su proceso de recuperación y el tiempo estimado es de 4 a 5 semanas, por lo que Luis se podría perder los juegos ante Nicaragua y Costa Rica.

De momento sería muy apresurado decir que es baja confirmada, pero en las próximas horas se podrá conocer el verdadero alcance de lo que sufre el defensor.

Más problemas para Reinaldo Rueda en la zona baja

Honduras ha sufrido toda la Eliminatoria en el sector defensivo, a las lesión de Vega le podemos sumar la de Denil Maldonado y Julián Martínez, que no estarán en noviembre.

También la de Getsel Montes, aunque el defensor ya volvió a jugar y todo indica que será el titular junto a Marcelo Santos.

Lo que Rueda tendrá que recomponer será su banquillo, ya que al no estar Vega debe llamar a otros que quizás no son tan habituales en las convocatorias.