“Consecuencias graves”: Alajuelense recibe la advertencia de Olimpia que pone en peligro su viaje a Honduras para la Copa Centroamericana

La agresión al micro de Olimpia puede costarle muy caro a Alajuelense en la Copa Centroamericana.

Alajuelense recibe la advertencia de Olimpia que pone en peligro su viaje a Honduras para la Copa Centroamericana
Alajuelense y Olimpia empataron 1-1 en su primer partido por las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. La igualdad en el Estadio Alejandro Morera Soto quedó opacada por los actos de violencia que tuvieron lugar en las adyacencias.

Según informó una fuente de Fútbol Centroamérica, una vez terminada la acción en el campo de juego, comenzaron los problemas en cercanías al recinto. El micro que transportaba a la delegación del Viejo León padeció un inesperado ataque.

“Ataque descomunal a los jugadores de Olimpia a la salida del Morera Soto. Como iban con las cortinas cerradas, no golpearon a los jugadores, todos están bien. Y como fue cerca del estadio, la policía llegó rápido calmar las cosas, pero el bus tiene las ventanas rotas. Fue a tres cuadras”, revelaron los testigos a este medio.

El agónico empate da esperanzas a Los Manudos para el cruce de vuelta, pero la violencia se hizo presente por anticipado. Algunos fanáticos del Viejo León tienen la sangre en el ojo por lo sucedido, y ya advirtieron a los hinchas en Costa Rica.

Manudos y Olimpistas, la violencia: advertencia desde Honduras para Costa Rica

Olimpia tomó represalias por las agresiones que recibió la delegación a la salida del Estadio Alejandro Morera Soto. Virtualmente, no tardaron en lanzar una dura amenaza para Alajuelense. Todo sucedió de cara al venidero partido de vuelta.

“Lo de la barra del Alajuelense es una acción sumamente cobarde”, postearon los fanáticos desde la cuenta Familia Olimpista. “Se les recomienda evitar asomarse por Honduras, de lo contrario pueden haber consecuencias graves. El malestar de la gente de Olimpia se puede sentir y con justa razón. Mejor eviten venirse para acá”.

Alajuelense vs. Olimpia: cuándo es la revancha por la Copa Centroamericana 2025

De esta manera, la llave que parecía cerrada quedó presta a la definición dentro de Tegucigalpa, donde el Viejo León recibirá al Manudo el 30 de octubre para pelear por uno de los boletos hacia la final de la Copa Centroamericana 2025.

