Ya es oficial: vivió una polémica con Herediano y ahora decide volver a su club en pleno Apertura 2025

Victoria está viendo la luz al final del túnel. El equipo de La Ceiba va último en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras, su dueño decidió irse y ahora el equipo quedó a la deriva, pero llegó un salvador, o mejor dicho dos.

Saúl Fox. famoso Tiktoker y que es mejor conocido como La More, anunció en sus redes sociales que estaba pensando en tomar el mando junto a Lester Cardona, a quien conocen como Supremo.

Los influencers ya han comenzado a trabajar y fue Fox quien ha tomado las primeras decisiones para pagar deudas administrativas, salarios y terminar comprando el club. Una inversión que supera los 4 millones de lempiras.

¿Qué jugador de Victoria regresó al club luego de haberlos dejado en pleno Apertura 2025?

Aunque los nuevos dueños no ha sido anunciados ya tomaron una gran decisión para el Victoria y uno de los jugadores que había dejado el club, Wisdom Quaye, ha regresado. El lateral se había marchado por falta de pagos.

Otro que se había marchado había sido Walter “Colocho” Martínez, a ambos La More los hizo volver y así lo anunció en sus redes sociales.

“Welcome back, Walter Martínez y Wisdon Quayé”, publicó el famoso Tiktoker que debutará bajo el mando del club ante los Lobos de la UPNFM.

Wisdom Quayé, que venía siendo titular indiscutible en la lateral derecha, pero que la crisis lo obligo a dar un paso al costado ha vuelto.

Wisdom Quayé y su recordada polémica con Herediano

La última visita de Herediano a Honduras se realizó el pasado 07 de julio, el Team vio como su segundo partido amistoso contra Victoria terminó en pelea y con la suspensión del cotejo.

Lo que se informó en aquel momento es que el defensor Wisdom Quaye hizo una terrible entrada sobre Yeltsin Tejeda, eso provocó la molestia en el banquillo de Herediano.

“Con este mensaje, deseo ofrecer mis más sinceras disculpas. Entiendo la importancia de la afición y el impacto de las acciones. Lamento profundamente cualquier decepción causada al Club Deportivo Victoria, a sus seguidores y medios de comunicación. No soy ese tipo de persona problemática y me considero tranquilo y siempre voy a respetar a quien me respeta, saludos y bendiciones”, fue el mensaje de Quaye envió para pedir disculpas, pero después disparó:

“Es que ellos creen que son el Real Madrid, con todo el respeto que se merecen. Si aceptan un amistoso, hay que aceptarlo con humildad y respeto”.

La polémica quedó hasta ese momento y ahora resulta que el lateral ha regresado al Victoria tras haberlos abandonado en pleno torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

