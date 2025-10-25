Desde Olimpia envían un mensaje que enfurece a Alajuelense y que sorprende a Saprissa

El Club Olimpia Deportivo tenía el triunfo en sus manos, pero Anthony Hernández se lo arrancó en los minutos finales y la ida ante Alajuelense culminó 1-1 y todo se va a defenir en Tegucigalpa.

Algo que llamó poderosamente la atención se dio en la previa del partido, ya que un periodista tico llamado Maky Vargas confesó que iba a apoyar al Olimpia contra los Manudos ¿Por qué?

La situación es clara, no quiere que La Liga gane el tricampeonato de la Copa Centroamericana y por eso ha decidido dar su aliento al Albo, aunque sorprende a Saprissa porque es hincha declarado de los Morados.

Olimpia se dio cuenta que Vargas los iba apoyar y decidieron ponerle picante a la serie ante Alajuelense invitando al comunicador a que tuviera un encuentro con los jugadores.

¿Qué gesto tuvo Olimpia con el periodista tico declarado fanático de Saprissa?

Los jugadores de la plantilla de Olimpia le regalaron una camiseta oficial del club y Maky se tomó algunas fotógrafias con futbolistas como Jerry Bengtson y Jorge Álvarez.

“Me regalaron esta camiseta, miren que clase de escudo, me trataron muy bien, pudimos hablar con los jugadores, no puedo resumir todo lo que hablamos pero esta camiseta lo vale todo, firmada por el albo”, expresó.

Vargas destacó que conoció a Michael Chirinos y Jerry Bengtson, ambos con pasado en Saprissa, club del cual es seguidor.

Olimpia con esto envía un mensaje a Alajuelense con respecto a sus valores de club, algo que en Costa Rica no se dio a favor de ellos, ya que el bus donde iban sus jugadores fueron agredidos por supuestos aficionados Manudos.

De igual forma esto sorprende a Saprissa, porque Olimpia ha sido el eterno rival para saber qué equipo es el más grande de Centroamérica.

