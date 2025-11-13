Toda Honduras sorprendida con lo que dijo Honduras tras el peor derrota y la respuesta sobre Pinto

Reinaldo Rueda tuvo que dar la cara ante una de las peores derrotas que ha sufrido como entrenador de fútbol. El colombia apareció en conferencia de prensa tras caer 2-0 ante Nicaragua.

Rueda Rivera intentó dar respuestas a una caída que no se esperaba, ya que sus muchachos no dieron el nivel que venían mostrando y él tampoco encontró ideas para cambiar el funcionamiento.

Ante esto, Rueda señaló algunos factores que jugaron en contra y ahora asegura que se jugará todo ante Costa Rica: “Esto no nos alcanza para ir al Mundial. Es una noche negra para Honduras”.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda en conferencia de prensa?

“Yo creo que está muy claro, Honduras no estuvo en la cancha y sobre todo en el primer tiempo, no se encontró, es inexplicable la pasividad, la falta de movilidad para mover la pelota, indudablemente hay que felicitar a la selección de Nicaragua por todo lo que hizo en la cancha y fue oportuno para abrir el marcador en el minuto 11. Perdimos todos los rebotes, balones aéreos, esa no es Honduras, es de esos partidos que uno no se explica qué pudo haber pasado”, lamentó.

Y siguió: “Faltó una mejor actitud para haber evitado ese segundo gol porque estábamos bien claros que era un partido de 190 minutos o más porque hoy se jugaron 80 minutos y los segundo el otro martes, y que hoy teníamos que evitar que la diferencia de gol se marcara. Nicaragua fue superior a nosotros y cuando quisimos reaccionar ya estaba el partido definido”.

La parte mental de Honduras: “Yo se los decía hoy, después del 0-6 ante Canadá en la Copa Oro, hemos sido capaces y resilentes pero tenemos que estar en esas condiciones para reaccionar y es lo que nos gusta. Desafortunadamente vamos a ver si somos capaces, ese es el desafío grande, se mantiene la diferencia; queríamos hoy abrazarnos y celebrar y no tuvimos la cabeza ni la disposición latitudinaria para ganar ese partido”.

Las conclusiones del juego: “Lo primero hay que felicitar a Nicaragua por su fútbol. Hace 12 años vine aquí a formar entrenadores y esos muchachos que hoy están eran sub-17 y se ve el desarrollo que han tenido, lo respeto mucho. Hoy aparte de eso la afición le respondió y entre más vivo esto más respeto esto”.

¿Cuánto le duele perder de esta forma y no le gusta José Mario Pinto?: “Nos duele a todos, porque una derrota que nos aleja de la meta, pero es una mediocridad pensar que el que se quedó afuera es la solución, pero estuvieron los que puse y somos los que trabajamos viendo quienes están y quienes no. No me vaya a salir que la solución era José Mario. El jugador no estaba con esa chispa que le conocemos, son seres humanos. Ahora toca apoyarlos y no destruir lo que hemos construido en 27 meses”.

¿En qué falla Reinaldo Rueda?: “Lo que más temor tenemos es equivocarnos y cuando perdemos viene esa evaluación. Perdimos los juegos áreos y muchas pelotas que no competimos, Nicaragua fue mejor y nosotros no estuvimos”.

¿Por qué el partido de Honduras fue tan malo?: “Hay muchos factores, lo que vive cada jugador en su club hace que esta situación se refleje en la selección. Además, ningún jugador de los nuestros juega en canchas de estas.”.