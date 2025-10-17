La Selección de Guatemala quedó muy bien parada después de la victoria contra El Salvador en el Estadio Cuscatlán. La Azul y Blanco quedó a tan solo un punto de los líderes Surinam y Panamá y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2026.

A pesar del importante triunfo en tierras salvadoreñas, Luis Fernando Tena acaba de recibir una dura noticia que golpea a toda Guatemala pensando en lo que serán los últimos dos duelos de Eliminatorias camino al Mundial 2026.

La lesión que golpea a la Selección de Guatemala rumbo al Mundial 2026

Este viernes, Comunicaciones informó que José Pinto, capitán y referente del seleccionado chapín, recibió una lesión en su rodilla izquierda. El conjunto crema aseguró que el defensor central sufrió una contusión en el último encuentro ante La Selecta.

“Se determinó que el jugador presenta un cuadro de tendinitis en el músculo bíceps femoral y en el músculo poplíteo“, confirmó sobre la lesión exacta que padece Pinto.

El parte médico de Comunicaciones

El Albo no dio detalles sobre la cantidad de tiempo que deberá estar ausente el zaguero central. “El jugador permanecerá en proceso de recuperación y readaptación física durante los próximos días, previo a reincorporarse al terreno de juego“, agregó sobre la lesión.

El próximo partido de Guatemala será el 13 de noviembre en El Trébol frente a Panamá. Según los informes de un centro de Traumatología, esta lesión puede demandar unas pocas semanas en reposo, aunque todo dependerá de la evolución del futbolista. Por si fuera poco, Nicolás Samayoa también sufrió una lesión por sus últimos partidos.