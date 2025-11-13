Es tendencia:
Qué resultados necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026 en la última fecha o al menos jugar el repechaje de Concacaf

Luego de la caída ante Nicaragua, esto es lo que necesita Honduras para poder clasificar al Mundial 2026.

Honduras depende de si misma, pero sigue estando complicada.
La selección de Honduras sufrió una derrota impensada en su visita a Nicaragua y complica su boleto a la Copa del Mundo de 2026.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda no pudieron aprovechar que Costa Rica perdió ante Haití y asegurar al menos el repechaje, ahora hasta pueden quedar fuera de todo.

¿Qué necesita Honduras para clasificar de forma directa?

Lo primero es vencer a Costa Rica el próximo martes 18 de noviembre, con ese resultado asegura el boleto directo, ya que es primero del grupo C con 8 unidades y con mejor diferencia de goles contra Haití.

Si empata, debe esperar que Haití no derrote a Nicaragua o que al menos igualen para que todo termine como se comenzará la jornada 6.

Una derrota los deja fuera de toda posibilidad, ya que Costa Rica los va a superar completamente y Haití tomaría el primer lugar.

¿Qué necesita Honduras para ir al repechaje?

En caso de que pierda ante Costa Rica, necesitaría que Nicaragua derrote a Haití en la última jornada, de lo contrario está fuera.

Empatando asegura de la forma más viable la repesca, ya que Costa Rica sería el eliminado y Haití podía tomar el primer lugar o seguir igualado en unidades.

Honduras debe apostar por estar entre los mejores dos segundos de los tres grupos y esto no será una tarea fácil. En el Grupo A están Panamá y Surinam con 9 puntos

