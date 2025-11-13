Qué resultados necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026 en la última fecha o al menos jugar el repechaje de Concacaf

La selección de Honduras sufrió una derrota impensada en su visita a Nicaragua y complica su boleto a la Copa del Mundo de 2026.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda no pudieron aprovechar que Costa Rica perdió ante Haití y asegurar al menos el repechaje, ahora hasta pueden quedar fuera de todo.

ver también Honduras recibe duro castigo tras la derrota ante Nicaragua y que celebra Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf

¿Qué necesita Honduras para clasificar de forma directa?

Lo primero es vencer a Costa Rica el próximo martes 18 de noviembre, con ese resultado asegura el boleto directo, ya que es primero del grupo C con 8 unidades y con mejor diferencia de goles contra Haití.

Si empata, debe esperar que Haití no derrote a Nicaragua o que al menos igualen para que todo termine como se comenzará la jornada 6.

Una derrota los deja fuera de toda posibilidad, ya que Costa Rica los va a superar completamente y Haití tomaría el primer lugar.

¿Qué necesita Honduras para ir al repechaje?

En caso de que pierda ante Costa Rica, necesitaría que Nicaragua derrote a Haití en la última jornada, de lo contrario está fuera.

Publicidad

Publicidad

ver también Honduras los borra por este motivo y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf

Empatando asegura de la forma más viable la repesca, ya que Costa Rica sería el eliminado y Haití podía tomar el primer lugar o seguir igualado en unidades.

Honduras debe apostar por estar entre los mejores dos segundos de los tres grupos y esto no será una tarea fácil. En el Grupo A están Panamá y Surinam con 9 puntos