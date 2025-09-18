Toda Honduras sorprendida con lo que dijo Denil Maldonado sobre Costa Rica y Keylor Navas para las Eliminatorias de Concacaf

Denil Maldonado será baja en la selección de Honduras para el encuentro del 09 de octubre por las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

El capitán de la Bicolor fue recientemente operado del tobillo y se perderá el duelo ante Costa Rica y Haití, así como no estuvo en los primeros dos duelos que Honduas empató y ganó.

ver también “El que menosprecie, no sabe de fútbol”: Costa Rica recibe cruda sentencia de Honduras que impacta a toda Concacaf camino al Mundial 2026

A pesar de eso, el “Káiser” ha hablado con La Prensa y ha tocado el tema del duelo contra los ticos y dijo lo que nadie esperaba.

Publicidad

Publicidad

Denil asegura que la situación de Costa Rica es complicada, pero que no deja de ser un rival de temer, a pesar de jugar en casa.

“Rival complicado que viene con una losa muy pesada. Ellos están jugando todo en este partido. Igual nosotros, con una victoria, estaríamos más cerca de clasificar y en estos partidos se juega mucho, primero el Mundial y después el prestigio. Hay que hacer un gran partido independientemente del resultado. Pero tenemos que sacar el resultado en casa, hacer respetar la localía como lo hemos hecho en estos partidos. Esperemos que los compañeros hagan un buen trabajo y se pueda sacar el resultado”.

Publicidad

¿Qué dijo de Keylor Navas?

Al ser consultado sobre el arquero tico y gran figura de Costa Rica, Denil afirmó que su experiencia puede ayudar mucho a La Sele.

Publicidad

“No hay que ser irrespetuosos en ese aspecto. Keylor Navas ha ganado de todo en su carrera y es un jugador de mucho respeto. Con su jerarquía y experiencia alienta a los compañeros. Él ya conoce el estadio Morazán, donde la vez pasada que se jugó contra ellos nos llevamos la victoria”.

Publicidad

ver también La notificación de FIFA que sorprende a Honduras y trae malos recuerdos a Costa Rica camino al Mundial 2026

Y cerró: “Sabe cómo manejar estos partidos, que son clásicos centroamericanos y donde se juega todo. Hay que saber manejar la situación porque tenemos un gran rival que podemos hacerle un buen juego y sacar los puntos que deseamos. No podemos fallar contra Costa Rica”.

Honduras se enfrenta a Costa Rica el próximo 09 de octubre, pero el partido tiene ya varios condimientos sobre la mesa.

Publicidad

Publicidad

Revela cómo se lesionó y por lo que fue operado