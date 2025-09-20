Reinaldo Rueda no lo puede creer: se terminó de lesionar de la forma más insólita y Costa Rica celebra que no estará en la Eliminatoria

La selección de Honduras sabe que su clasificación al Mundial 2026 se juega en octubre cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

La fecha 3 y 4 de la Eliminatoria las jugará en casa, primero antes los ticos y el segundo ante Haití en Tegucigalpa. De sacar los seis puntos sabe que será muy difícil que le quiten el primer lugar del grupo C.

No todo ha sido felicidad para la Bicolor y Reinaldo Rueda, ya que ante Haití y Nicaragua tuvo la baja de uno de sus referentes: Denil Maldonado.

“El Káiser” sufre una lesión de tobillo y se esperaba que estuviese para octubre, pero todo ha dado un giro inesperado al contar la forma insólita en que recayó de sus dolencias.

Maldonado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego de recaer. El propio jugador contó cómo ha pasado todo y que se perderá los partidos ante Costa Rica y Haití.

La historia de la lesión de Denil Maldonado

“Yo traía un proceso de recuperación desde antes del torneo de la Copa Oro. Al finalizar la temporada con Craiova, tuve un proceso de recuperación ya que tuve un problema en el tobillo que me estaba saliendo un edema óseo”, comenzó contando en una entrevista con Diario La Prensa.

Y siguió: “Luego me perdí aproximadamente los últimos dos partidos con Craiova, después me perdí el primer partido contra Canadá en la Copa de Oro, que fue por el mismo proceso que estaba pasando de ver si podía estar apto para la Copa de Oro. Al final me arriesgué a jugar la Copa de Oro, con molestia y todo, pero gracias a Dios pude terminar sin ningún problema”.

Denil recayó de sus problemas en el tobillo y explicó que fue por la tardanza de una maleta que esperó en Rusia, donde juega para el Rubin Kazán.

“Cuando llegué a Rusia se me complicó un poco porque uso plantillas especiales porque mi pie es un poco diferente, y la maleta no me llegó. En ese proceso se me complicó, recaí y al final tuve una fractura en el hueso navicular del tobillo”.

Este problema hizo que la lesión aumentara y que no pueda estar ante Costa Rica. Una baja muy sensible para Honduras que no contará con su líder para las Eliminatorias.