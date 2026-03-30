Dereck Moncada impacta Sudamérica con un reconocimiento que pocos esperaban antes de enfrentar a Perú

Dereck Moncada sigue dando de qué hablar en Sudamérica. El joven hondureño del Internacional de Bogotá recibió un inesperado reconocimiento por el Observatorio del Fútbol CIES que lo coloca en el podio de los mejores.

Y es que Dereck Moncada, nacido en 2007, fue puesto como uno de los atacantes Sub-21 más destacados en Sudamérica, lo que confirma su rápido crecimiento y proyección internacional.

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Con apenas 18 años, Moncada ya comienza a posicionarse entre los nombres más prometedores de la región, compitiendo con futbolistas que tradicionalmente son potentes en el desarrollo del talento, como Brasil, Argentina y Uruguay.

El reconocimiento no solo destaca el rendimiento individual, sino también el impacto que ha logrado generar dentro del terreno de juego.

Dereck Moncada se encuentra con la Selección de Honduras en España, donde enfrentarán a Perú en un duelo amistoso. Foto: FFH.

El informe del CIES es conocido por su análisis estadístico y seguimiento a los futbolistas a nivel mundial. Ahora, Dereck Moncada aparece en un selecto grupo de delanteros jóvenes que marcan la diferencia en sus entornos.

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El delantero de la Selección de Honduras se caracteriza por su velocidad, capacidad de definición y lectura ofensiva, cualidades que lo han convertido en un jugador a seguir de cerca.

Moncada, durante las últimas semanas, también conoció la subida su precio en el mercado de transferencias, según el portal Transfermarkt; aunque Salvatore Simeone, director deportivo del Inter de Bogotá, consideró que el costo está lejos de su valor real.

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El top 10 del listado

Álvaro Montoro (Botafogo, Brasil)

Jhon Palacios (América de Cali, Colombia)

Dereck Moncada (Internacional de Bogotá, Colombia)

Maxloren Castro (Sporting Cristal, Perú)

Jordan Barrera (Botafogo, Brasil)

Fabricio Pérez (Estudiantes, Argentina)

Lucas Agazzi (Defensor Sporting, Uruguay)

Pedro Zarza (Trinidense, Paraguay)

Keny Arroyo (Cruzeiro, Brasil)

Santiago López (Tigre, Argentina)

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