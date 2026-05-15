Rigo Rivas con impensada decisión y la noticia que apunta a Romell Quioto sorprende a Honduras

El mercado de los futbolistas internacionales hondureños se ha comenzado a mover tras el cierre de temporada.

El fútbol internacional se mueve con fuerza y varios futbolistas hondureños son los grandes protagonistas del mercado de fichajes actual. Mientras uno celebra un ascenso histórico con un futuro brillante por delante, otro asegura su continuidad en Europa y uno más se prepara para un cambio de aires inesperado.

A continuación, te detallamos la situación actual de cada uno de los catrachos. La información las han brindado los periodistas Jafeth Moreno y Álvaro de la Rocha.

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Romell Quioto

El “Romántico” ha firmado una temporada espectacular en el Medio Oriente, convirtiéndose en la máxima figura del Al-Faisaly de Arabia Saudita. Su rendimiento fue vital para que el equipo lograra el ansiado ascenso a la primera división de ese país.

Aportó la tremenda cantidad de 11 goles y 8 asistencias, incluyendo un gol decisivo en el partido clave que selló el ascenso.

Romell Quioto ha quedado oficialmente como agente libre. Esto significa que el delantero hondureño tiene el control total de su destino: puede sentarse a negociar un contrato mucho más jugoso con el Al-Faisaly o escuchar ofertas de otros clubes que busquen sus goles.

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Alenis Vargas

Buenas noticias para la joven promesa hondureña. El Manisa FK de Turquía quedó muy satisfecho con el trabajo de Alenis Vargas y logró llegar a un acuerdo con el club dueño de su ficha, el SJK Seinäjoki de Finlandia, para extender su préstamo por una temporada más.

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En su primera etapa con el club turco, sumó 17 partidos, anotó 1 gol y dio 2 asistencias.

Con este nuevo acuerdo, la ‘Gacela’ continuará compitiendo en el fútbol de Turquía hasta el año 2027, lo que le dará la estabilidad necesaria para seguir creciendo en el viejo continente.

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Rigoberto Rivas

La otra cara de la moneda la vive el “Bambino”. A sus 27 años, el mediocampista hondureño ha recibido la noticia de que no entra en los planes del Kocaelispor (los ‘Rayos Verdes’) para la próxima campaña, debido a que su rendimiento no cumplió con las altas expectativas de la directiva.

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Rigoberto Rivas tiene un contrato firmado y asegurado con el club hasta 2027, y su deseo inicial es quedarse en la institución.

tiene un contrato firmado y asegurado con el club hasta 2027, y su deseo inicial es quedarse en la institución. Como el club no cuenta con él pero el jugador tiene contrato vigente, ambas partes están obligadas a negociar. El futuro de Rivas se definirá mediante un acuerdo para rescindir (romper) el contrato, o bien, si llega una oferta de otro equipo que logre convencer al catracho de cambiar de camiseta.

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