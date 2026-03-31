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¡No lo descarta! La determinación que Alberth Elis tomaría con su próximo club ¿Regresa a Honduras?

Alberth Elis sigue sin encontrar equipo y se mantiene entrenando en solitario para no perder ritmo competitivo.

José Rodas

Por José Rodas

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Alberth Elis no tiene equipo es uno de los agentes libres para el mercado de junio.
Alberth Elis no tiene equipo es uno de los agentes libres para el mercado de junio.

Lamentablemente, Alberth Elis se quedó sin equipo en este 2026 y deberá esperar hasta junio para poder negociar con otro club y ofrecer sus servicios, como lo venía haciendo.

Elis no pudo quedarse en el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) porque el reglamento de la FIFA es claro y establece que un jugador no puede jugar para tres equipos en una misma temporada.

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Alberth ya había jugado para Olimpia y el Marítimo de Portugal, lo cual le impidió firmar con los Loons, a pesar de que Cameron Knowles, entrenador del Minnesota, aseguró que le habría gustado contar con Elis.

A pesar de todo, el jugador de 30 años sigue entrenando por su cuenta y busca mantenerse en forma para cuando llegue una nueva oportunidad para regresar al fútbol.

No descarta volver a la Liga Nacional de Honduras

Alberth Elis no descarta jugar en el fútbol de Honduras, y según reportes de Deportes TVC, podría vivir una tercera etapa en el Olimpia, club en el cual creció.

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Por razones obvias, su deseo es seguir como legionario, pero Honduras no está descartado. Eso sí, sería difícil verlo con la camiseta de otro club que no sea Olimpia.

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