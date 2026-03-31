¡No lo descarta! La determinación que Alberth Elis tomaría con su próximo club ¿Regresa a Honduras?

Lamentablemente, Alberth Elis se quedó sin equipo en este 2026 y deberá esperar hasta junio para poder negociar con otro club y ofrecer sus servicios, como lo venía haciendo.

Elis no pudo quedarse en el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) porque el reglamento de la FIFA es claro y establece que un jugador no puede jugar para tres equipos en una misma temporada.

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Alberth ya había jugado para Olimpia y el Marítimo de Portugal, lo cual le impidió firmar con los Loons, a pesar de que Cameron Knowles, entrenador del Minnesota, aseguró que le habría gustado contar con Elis.

A pesar de todo, el jugador de 30 años sigue entrenando por su cuenta y busca mantenerse en forma para cuando llegue una nueva oportunidad para regresar al fútbol.

No descarta volver a la Liga Nacional de Honduras

Alberth Elis no descarta jugar en el fútbol de Honduras, y según reportes de Deportes TVC, podría vivir una tercera etapa en el Olimpia, club en el cual creció.

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Por razones obvias, su deseo es seguir como legionario, pero Honduras no está descartado. Eso sí, sería difícil verlo con la camiseta de otro club que no sea Olimpia.

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