Promete traer más: los 6 jugadores que Francis Hernández ha fichado para la Selección de Honduras

Hernández está haciendo un gran trabajo con los jóvenes de Honduras y ha fichado ya a varios. En recientes entrevistas aseguró que va por más

La Selección de Honduras está viviendo una auténtica revolución en sus bases, y el gran responsable de este giro de timón tiene nombre y apellido: Francis Hernández. Como director deportivo de la FFH, se ha echado la mochila al hombro y ha emprendido un viaje constante por el continente americano y europeo.

Su misión no ha sido fácil: rastrear, contactar y convencer a jóvenes talentos con raíces hondureñas que se están formando en las mejores academias del mundo, arrebatándoselos en muchos casos a potencias mundiales.

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Gracias a esta intensa gestión de captación, la H empieza a asegurar su futuro con futbolistas de primer nivel que prometen refrescar al equipo nacional. A continuación, repasamos las joyas que Hernández ha logrado “fichar” para la causa catracha.

Los 6 fichajes de Francis Hernández para Honduras

Alfredo Rodríguez (FC Barcelona, España): Una de las piezas más cotizadas. Juega como lateral izquierdo en “La Masía”, la famosa academia del Barcelona. Rodríguez ya se ganó la titularidad en su categoría e incluso llegó a jugar en las selecciones menores de España, pero la gestión de la dirección deportiva abre una enorme esperanza para que vista la Azul y Blanco.

Welson Jiménez (Girona FC, España): Con apenas 17 años, este prometedor futbolista brilla en las categorías inferiores del Girona. Aunque nació en España, el amor por la tierra de sus padres y el proyecto presentado por Francis Hernández lo motivaron a decidirse oficialmente por la Selección de Honduras.

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Richard Martínez (Girona FC, España): Compañero de club de Welson, este peligroso delantero del Girona Sub-19 ya fue convocado oficialmente por la Selección Sub-20 de Honduras para la fecha FIFA de junio. Martínez será parte clave de la gira que la H realizará por España, donde enfrentarán a la poderosa Inglaterra.

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Víctor Vandenbroucke (Bélgica): Desde el fútbol belga llega este defensor de primera línea. Aceptó la convocatoria para un microciclo con la Sub-20 catracha. Los medios de Bélgica lo describen como un zaguero muy físico, con gran lectura de juego y polivalente, ya que puede jugar tanto de defensa central como de lateral derecho.

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Keyrol Figueroa (Liverpool, Inglaterra): La espera terminó y es, sin duda, uno de los golpes más mediáticos de la gestión de Hernández. El delantero de 19 años, hijo del histórico capitán Maynor Figueroa, se forma en el Liverpool de Inglaterra. Tras haber jugado y brillado en las selecciones menores de Estados Unidos, la Federación confirmó que Keyrol representará finalmente a Honduras para el proceso mundialista del 2030.

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Leandro Padilla (Inter Miami, EE. UU.): Formado desde muy niño en la academia del Inter Miami tras ser descubierto por visores en el sur de Florida, Padilla ya sabe lo que es el éxito con la camisola nacional, pues formó parte del proceso que clasificó a Honduras a la Copa del Mundo de Qatar 2026. Su gran nivel lo llevó a ser una de las grandes sorpresas en la lista del técnico José Francisco Molina para enfrentar a Perú.

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La gira de captación y convencimiento no se detiene. Francis Hernández ha dejado claro que esto es solo el comienzo y promete seguir buscando talento legionari por todo el mundo para devolver a Honduras a los primeros planos internacionales.

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