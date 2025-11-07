Reinaldo Rueda lo padece: Concacaf pone en jaque a Honduras para el juego contra Costa Rica por un lugar en el Mundial 2026

La selección de Honduras cada vez está más cerca de la fecha FIFA donde se va a jugar la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 en las Eliminatorias de Concacaf.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda van a enfrentar a Nicaragua (13 de noviembre) y Costa Rica (18 de noviembre) de visitante, pero tiene un problema del que se debe cuidar mucho y más para el encuentro contra los pinoleros.

¿Qué problema tiene Honduras y que puede beneficiar a Costa Rica en las Eliminatorias?

La Bicolor tiene a varios jugadores con tarjeta amarilla y de ver una ante Nicaragua se van a perder la última fecha ante Costa Rica en San José.

Varios de ellos son titulares y supondrían un duro golpe para Honduras si no llegan para el cierre de las Eliminatorias de Concacaf.

Entre los nombres encontramos a Getsel Montes (Herediano), Yustin Arboleda (Olimpia), Kervin Arriaga (Levante) y Luis Palma (Lech Poznan).

Los jugadores de Honduras que se pueden perder el juego ante Costa Rica

Todos los siguientes jugadores se pueden perder el juego ante Costa Rica si reciben una tarjeta amarilla contra Nicaragua *Algunos de ellos no están en la convocatoria por lesión y/o decisión de Rueda*.

Antony “Choco” Lozano

Carlos “Zapatilla” Mejía

Getsel Montes

Yustin Arboleda

Kervin Arriaga

Luis Palma

Romell Quioto

Los jugadores que puede perder Honduras puede perder ante Costa Rica por amarillas.