Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Reinaldo Rueda lo padece: Concacaf pone en jaque a Honduras para el juego contra Costa Rica por un lugar en el Mundial 2026

La selección de Honduras tiene un problema que se debe cuidar para llegar limpio para el partido contra Costa Rica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Reinaldo Rueda tiene un problema del cual Honduras se debe cuidar para llegar tranquilo al partido ante Costa Rica.
Reinaldo Rueda tiene un problema del cual Honduras se debe cuidar para llegar tranquilo al partido ante Costa Rica.

La selección de Honduras cada vez está más cerca de la fecha FIFA donde se va a jugar la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 en las Eliminatorias de Concacaf.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda van a enfrentar a Nicaragua (13 de noviembre) y Costa Rica (18 de noviembre) de visitante, pero tiene un problema del que se debe cuidar mucho y más para el encuentro contra los pinoleros.

Levante ya le puso precio a Kervin Arriaga: la fuerte cantidad de millones que piden por la venta de la figura hondureña

ver también

Levante ya le puso precio a Kervin Arriaga: la fuerte cantidad de millones que piden por la venta de la figura hondureña

¿Qué problema tiene Honduras y que puede beneficiar a Costa Rica en las Eliminatorias?

La Bicolor tiene a varios jugadores con tarjeta amarilla y de ver una ante Nicaragua se van a perder la última fecha ante Costa Rica en San José.

Varios de ellos son titulares y supondrían un duro golpe para Honduras si no llegan para el cierre de las Eliminatorias de Concacaf.

Entre los nombres encontramos a Getsel Montes (Herediano), Yustin Arboleda (Olimpia), Kervin Arriaga (Levante) y Luis Palma (Lech Poznan).

Técnico de Levante explota por Kervin Arriaga y señala al culpable de todo antes de jugarse el pase al Mundial 2026 con Honduras

ver también

Técnico de Levante explota por Kervin Arriaga y señala al culpable de todo antes de jugarse el pase al Mundial 2026 con Honduras

Los jugadores de Honduras que se pueden perder el juego ante Costa Rica

Todos los siguientes jugadores se pueden perder el juego ante Costa Rica si reciben una tarjeta amarilla contra Nicaragua *Algunos de ellos no están en la convocatoria por lesión y/o decisión de Rueda*.

Publicidad

Antony “Choco” Lozano
Carlos “Zapatilla” Mejía
Getsel Montes
Yustin Arboleda
Kervin Arriaga
Luis Palma
Romell Quioto

Los jugadores que puede perder Honduras puede perder ante Costa Rica por amarillas.

Los jugadores que puede perder Honduras puede perder ante Costa Rica por amarillas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Está por encima": Keylor Navas recibe desde Honduras el mensaje que impacta a toda Costa Rica
Concacaf

"Está por encima": Keylor Navas recibe desde Honduras el mensaje que impacta a toda Costa Rica

Jorge Luis Pinto solo necesitó siete palabras para sentenciar a su clasificado al Mundial 2026
Concacaf

Jorge Luis Pinto solo necesitó siete palabras para sentenciar a su clasificado al Mundial 2026

Desde España defienden a Guatemala y destrozan a periodistas de Panamá por menospreciar El Trébol: “Lo que tienen es miedo”
Guatemala

Desde España defienden a Guatemala y destrozan a periodistas de Panamá por menospreciar El Trébol: “Lo que tienen es miedo”

Costa Rica recibe una dura sentencia desde Estados Unidos
Costa Rica

Costa Rica recibe una dura sentencia desde Estados Unidos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo