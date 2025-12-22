Manfred Ugalde entra en la élite de Latinoamérica: se confirma la noticia que lleva al delantero de Costa Rica a lo más alto

La consolidación de Manfred Ugalde fue una de las pocas buenas noticias que le dejó el 2025 a la Selección de Costa Rica, un año que, tras el fracaso del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, puede catalogarse sin exageración como uno de los peores de los últimos tiempos para la Tricolor.

En medio del caos colectivo, el atacante del Spartak de Moscú respondió dentro de la cancha: marcó 8 goles y repartió 5 asistencias en 13 partidos oficiales defendiendo el uniforme de la Sele.

ver también “Es complicado”: Celso Borges hace la sentencia que nadie imaginaba sobre su futuro tras conseguir la 31 con Alajuelense

Manfred Ugalde llega a la élite de Latinoamérica

Si quedaba alguna duda dentro de la afición tica de que Ugalde fue la figura más rutilante del 2025, una plataforma especializada se encargó de disiparla. La reconocida Sofascore incluyó al delantero de 23 años en la lista de los 20 mejores jugadores de selecciones latinoamericanas del año.

Tweet placeholder

En lo más alto aparece Lionel Messi, acompañado por otras grandes figuras regionales como James Rodríguez, además de nombres destacados del continente como Peter González, Piero Hincapié, Amir Murillo, Pedro Bravo, Bruno Guimarães, Óscar Santis, Kervin Arriaga, entre otros.

Manfred Ugalde fue el mejor jugador de La Sele en 2025 (La Nación).

Publicidad

Publicidad

Según la evaluación estadística de Sofascore, Ugalde registró una calificación promedio de 7.43, cifra que lo coloca entre los futbolistas más determinantes del continente.

ver también “Está siendo difícil”: Jafet Soto lucha para retener a una de las grandes figuras de Herediano que negocia con un club mexicano

Aunque la Selección de Costa Rica no logró clasificar al Mundial 2026 y firmó un rendimiento colectivo irregular, el aporte individual del ex Deportivo Saprissa se convirtió en una de las pocas luces en medio de la tormenta.