Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
MLS

Acá está la prueba que atormenta a Messi: apareció el video por el que la MLS castigó a Luis Suárez por el hondureño Andy Najar

Luis Suárez fue castigado por la MLS y no estará en el juego 3 de los Playoff entre Inter Miami y Nashville SC.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Luis Suárez fue castigado por la MLS.
Luis Suárez fue castigado por la MLS.

Inter Miami recibió una mala noticia para el tercer juego de Playoff de la MLS contra el Nashville SC del catracho Andy Najar.

La MLS ha confirmado que Luis Suárez ha sido castigado con un partido de suspensión por propinar una patada al catracho ex Olimpia en el juego 2 donde los locales derrotaron a Las Garzas 2-0.

Sanción de Concacaf: Honduras sufre el golpe que le destapa el rumbo a Costa Rica, Guatemala y Panamá

ver también

Sanción de Concacaf: Honduras sufre el golpe que le destapa el rumbo a Costa Rica, Guatemala y Panamá

Apareció el video que castiga a Luis Suárez por golear a Andy Najar

Desde Estados Unidos indican que Luis Suárez se perderá el tercer partido de la serie de playoffs del Inter Miami contra el Nashville SC por una patada sin balón a Andy Najar.

Tweet placeholder

Aunque no se sancionó falta durante el partido, la MLS DisCo considera que la acción constituye una conducta violenta.

Es un golpe duro para las aspiraciones de Inter Miami y Lionel Messi, que no contarán con su “9” titular para el tercer partido.

Publicidad
Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda por el boleto al Mundial 2026

ver también

Kervin Arriaga consterna a toda Costa Rica con la petición que hace a Honduras y Reinaldo Rueda por el boleto al Mundial 2026

Las reglas de la MLS permiten aplicar sanciones posteriores al partido cuando los árbitros no muestran tarjeta por una falta que claramente amerita tarjeta roja en el campo de juego, como en este caso ocurrió con Suárez.

El cierre de la serie entre Inter Miami y Nashville SC se dará el sábado 08 de noviembre a las 7:00 de la noche. El ganador avanza a la siguiente ronda.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Quién es Dairon Reyes, el “Messi cubano” que fichó Comunicaciones?
Guatemala

¿Quién es Dairon Reyes, el “Messi cubano” que fichó Comunicaciones?

Lo que toda Honduras quería saber: Andy Najar revela lo que habló con Lionel Messi
Honduras

Lo que toda Honduras quería saber: Andy Najar revela lo que habló con Lionel Messi

Acá está la prueba: apareció el video de Lionel Messi que sorprende a toda Honduras
Honduras

Acá está la prueba: apareció el video de Lionel Messi que sorprende a toda Honduras

Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026
Costa Rica

Osael Maroto sorprende a Costa Rica con una confesión pensando en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo