Acá está la prueba que atormenta a Messi: apareció el video por el que la MLS castigó a Luis Suárez por el hondureño Andy Najar

Inter Miami recibió una mala noticia para el tercer juego de Playoff de la MLS contra el Nashville SC del catracho Andy Najar.

La MLS ha confirmado que Luis Suárez ha sido castigado con un partido de suspensión por propinar una patada al catracho ex Olimpia en el juego 2 donde los locales derrotaron a Las Garzas 2-0.

Apareció el video que castiga a Luis Suárez por golear a Andy Najar

Desde Estados Unidos indican que Luis Suárez se perderá el tercer partido de la serie de playoffs del Inter Miami contra el Nashville SC por una patada sin balón a Andy Najar.

Aunque no se sancionó falta durante el partido, la MLS DisCo considera que la acción constituye una conducta violenta.

Es un golpe duro para las aspiraciones de Inter Miami y Lionel Messi, que no contarán con su “9” titular para el tercer partido.

Las reglas de la MLS permiten aplicar sanciones posteriores al partido cuando los árbitros no muestran tarjeta por una falta que claramente amerita tarjeta roja en el campo de juego, como en este caso ocurrió con Suárez.

El cierre de la serie entre Inter Miami y Nashville SC se dará el sábado 08 de noviembre a las 7:00 de la noche. El ganador avanza a la siguiente ronda.