Santiago Van der Putten despega tras la 31: se confirma el gran salto del defensor campeón con Alajuelense

No hay ninguna duda de que el defensor Santiago Van der Putten es una de las promesas más brillantes con las que cuenta Liga Deportiva Alajuelense en la actualidad.

A raíz de algunas lesiones, el juvenil de 21 años no pudo tener el mismo protagonismo que en la temporada anterior, pero aun así participó en 10 partidos bajo la dirección de Óscar Ramírez durante el Apertura 2025, el torneo que puso fin a la larga sequía de títulos nacionales en Alajuela.

Van der Putten, el jugador más valioso de la Liga

Con el semestre ya finalizado, el portal especializado Transfermarkt confirmó una noticia que ratifica el crecimiento del zaguero internacional con la Tricolor: disparó su valor de mercado hasta el punto de convertirse en el jugador más costoso de toda la plantilla rojinegra.

Hasta la última actualización, que había sido en el mes de junio, la ficha de Van der Putten estaba tasada en 450 mil euros, pero con el inicio del 2026 el joven defensor alcanzó los 900 mil euros, más del doble en apenas un semestre.

Van der Putten es el jugador más caro de LDA (Transfermarkt).

En el plantel manudo no hay nadie que lo iguale: lo siguen Ronaldo Cisneros y Kenneth Vargas, ambos con un valor de 750 mil euros, mientras que más atrás aparece Washington Ortega, cotizado en 700 mil.

Europa cada vez más cerca

Van der Putten tiene contrato con la Liga hasta junio de 2027, pero desde su consolidación en el primer equipo durante 2024 su nombre aparece con frecuencia en el radar de varios clubes europeos.

Por ese motivo, no sería extraño que su ciclo como rojinegro tenga los días contados si llega una oferta acorde a su proyección. Lo que sí parece seguro es que la directiva presidida por Joseph Joseph intentará sacarle el máximo rédito posible a un eventual salto al extranjero.