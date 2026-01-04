“Es un hecho”: Carlos Vela da el anuncio que Alajuelense estaba esperando sobre los refuerzos de Machillo Ramírez

En la previa del tradicional cuadrangular amistoso 90 Minutos por la Vida, Carlos Vela, gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, se pronunció sobre una situación que venía inquietando a los aficionados del campeón nacional en este mercado de fichajes previo al Clausura 2026.

Hasta el momento, los manudos solo han oficializado una contratación —la de Kenneth Vargas— mientras que ya son seis las salidas confirmadas, un desbalance que había encendido la preocupación en la hinchada.

“Vamos a reforzar el plantel”

Para llevar tranquilidad, Vela confirmó que los refuerzos para el equipo de Óscar Ramírez están en camino. “Estamos en análisis de varias posibilidades. Sí vamos a reforzar el plantel, eso es un hecho. Estamos evaluando diferentes alternativas en diferentes lugares donde debemos fortalecer al equipo, pero vamos paso a paso y tampoco puedo hablar de más sobre las negociaciones, pero sí vamos a reforzar”, aseguró el directivo en declaraciones a Teletica Radio.

Carlos Vela confirmó que llegarán nuevos refuerzos a Alajuela (LDA).

“Tenemos un compromiso pleno con fortalecer el equipo, no nos vamos a quedar como estamos. Vamos a reforzar el equipo y estamos conscientes de lo que está por venir; la aspiración es la máxima: ganar todos los títulos”, remarcó el gerente deportivo.

Refuerzos en camino

En Alajuela respiran aliviados al confirmar que la dirigencia rojiinegra es consciente del desbalance actual entre altas y bajas y trabaja para darle a Machillo Ramírez las herramientas necesarias de cara a la defensa del título.

De esta manera, más allá de las salidas de Kenyel Michell, Diego Campos y compañía, todo indica que Alajuelense sumará caras nuevas (posiblemente de jerarquía) para reforzar un plantel que ya demostró estar a la altura, pero que no pretende conformarse tras haber tocado la gloria.