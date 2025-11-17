Costa Rica vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver el clásico que definirá los clasificados al Mundial 2026? Eliminatorias Concacaf

La Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras se jugarán todo por un boleto al Mundial de 2026 cuando se enfrenten en la última fecha de las Eliminatorias de Concacaf en el Grupo C.

Recordemos que Costa Rica viene de perder (1-0) ante Haití. Mientras que Honduras también viene de un revés como visitante (2-0) ante Nicaragua. Ahora, cara a cara ambas selecciones sueñan con un boleto mundialista.

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Costa Rica y Honduras se enfrentarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Nacional de Costa Rica en busca de la clasificación al Mundial de 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Costa Rica vs. Honduras? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

En Costa Rica el partido será transmitido por la señal de TD+ y Teletica . Mientras que para Honduras se podrá ver a través de Tigo Sports y Tigo Sports App.

Costa Rica vs. Honduras: ¿Quién será el árbitro? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Concacaf decidió nombrar al canadiense Drew Fischer como árbitro del decisivo encuentro entre Costa Rica y Honduras rumbo al Mundial 2026.

Costa Rica vs. Honduras: Altas, bajas, lesionados

Costa Rica:

La Sele enfrentará el partido con dos ausencias sensibles: Alonso Martínez, quien sufrió una rotura de ligamentos, y Carlos Mora, marginado por problemas musculares.

Honduras:

Por otro lado, La H también llega con importantes bajas: Denil Maldonado, recién operado del tobillo; Julián Martínez, fuera por una lesión en la rodilla derecha; y Getsel Montes, suspendido por acumulación de tarjetas. Además, Marcelo Santos se mantiene en duda.

Costa Rica vs. Honduras: últimos resultados

09/10/2025 | Honduras 0-0 Costa Rica | Eliminatorias Concacaf

23/03/24 | Costa Rica 3-1 Honduras | Concacaf Nations League

16/11/21 | Costa Rica 2-1 Honduras | Eliminatorias Concacaf

01/10/21 | Honduras 0-0 Costa Rica | Eliminatorias Concacaf

06/06/21 | Honduras 2-2 Costa Rica | Concacaf Nations League

¿Cómo llega Costa Rica? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera llega golpeada tras perder en la jornada anterior (1-0) ante Haití. Y ahora tendrá la necesidad de ganar ante Honduras para soñar con tener posibilidades de clasificar al Mundial de 2026 esperando la combinación de otros resultados.

¿Cómo llega Honduras? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Mientras que Honduras viene de perder (2-0) ante Nicaragua como visitante y ahora en otra visita pero ante Costa Rica, buscará la clasificación al Mundial de 2026.