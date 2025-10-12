Toda Honduras impactada con lo que dijo Reinaldo Rueda y las palabras que duelen en Costa Rica: “Era el número uno”

Reinaldo Rueda tuvo su última de conferencia de prensa antes de jugarse todo contra Haití en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Bicolor está obligada a ganar en casa, pero Rueda impactó a todo un país con lo primero que hizo a la hora de hablar con los medios de comunicación, su mensaje cala hondo, pero también hizo una denuncia.

“Quiero presentarle disculpas a la afición de San Pedro Sula, a ustedes los medios, porque de verdad estoy apenado desde el jueves pasado. Nunca me había pasado en mis 47 años de entrenador. La afición tiene el derecho a expresar todos sus deseos, a gritar, a pedir a sus ídolos, es normal, en medio del nervisismo y de querer que la selección jugara mejor, pedían cambios, pero quizá lo que no agradó es cuando hay groserías, agresiones y vulgaridades. Creo que somos una sociedad futbolística que hemos crecido y me pareció atípico.

Yo recuerdo hace 16 años cuando perdimos ese juego ante Estados Unidos donde era la clasificación y se nos iban todas las ilusiones, estábamos con una buena nómina, mejor nivel, Pavón erró un penal el día de sus cumpleaños y nunca hubo esas reacciones que hubo el jueves, y entonces reaccioné de una forma de la que estoy apenado, les pido disculpas a todo Honduras porque no es mi proceder”.

Luego de esto procedió a hablar del grupo C, donde todo está parejo, pero le dejó unas palabras que duelen en Costa Rica, ya que para estas alturas no lo esperaba ver en la posición que está.

Reinaldo Rueda toca el punto flaco de Costa Rica

“Estamos parejos tal y como se proyectaba. Antes de iniciar el grupo el número uno era Costa Rica y ahora ya no lo es, es Haití. Comienza la segunda vuelta y creo que estamos con un ahorro importante que será vital si mañana sacamos un buen resultado. La tendencia a nivel mundial es más fácil jugar de visitante que de local, por muchos factores”.

Sobre su rival de turno, la selección de Haití, asegura que “va a ser un partido sufrido ante Haití, preparémonos…”.

“Tenemos que tener un equipo bien ordenado y consciente de que tenemos un buen rival enfrente, saber que son importantes con el balón en los pies. Ellos tienen un jugador en la Premier y nosotros no tenemos ninguno, han madurado. Tenemos que tener un equipo concentrado, tenemos que tener el balón porque ellos tienen conceptos muy claros”, cerró.

