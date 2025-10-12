Es tendencia:
Ya es oficial: Honduras recibe de Concacaf la noticia que tanto estaba esperando, pero que viene con polémica

La selección de Honduras estaba esperando esta noticia, pero la polémica se instala tras la decisión de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Concacaf ha confirmado la noticia que Honduras estaba esperando.
Ya quedó todo listo para que se jueguen 90 minutos de pura intensidad entre las selecciones de Honduras y Haití en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) ha confirmado una noticia que la Bicolor estaba esperando para el partido del lunes.

¿Qué decidió Concacaf para el partido entre Honduras vs Haití?

Concacaf eligió el árbitro para el cotejo y se trata del jamaiquino Oshane Anthony Nation. Lo acompañarán Ojay Johane Duhaney y Caleb Wales de Trinidad y Tobago. El auxiliar será Steffon Sean Dewar, también de Jamaica.

Mencionar que se ha despertado cierta polémica con esta decisión por ser un árbitro caribeño, algo que se está hablando mucho en Honduras.

Recordar que Oshane Anthony Nation pitó el juego entre Honduras y la selección de Curazao en la Copa Oro 2025 donde la Bicolor ganó 2-1.

Honduras arriba al partido tras empatar 0-0 contra Costa Rica, mientras Haití viene de golear de visitante 0-3 a Nicaragua.

El partido está programado para las 6:00 de la tarde hora de Centroamérica y se va a disputar en el estadio Nacional Chelato Uclés.

