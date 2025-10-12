No solo se acercaría al Mundial 2026: Honduras obtendría esta recompensa de la FIFA si gana a Haití

Todo depende de ellos mismo. La clasificación de Honduras a la próxima Copa del Mundo del 2026 está en manos de los jugadores y Reinaldo Rueda. Un país completo les ha depositado toda su confianza.

La Bicolor no conoce la derrota en las Eliminatorias de Concacaf, dos empates y una victoria los hace tener cinco puntos. Tampoco han recibido goles, un detalle que parece poco, pero dice mucho.

Honduras sigue escalando

A pesar del empate ante Costa Rica, Honduras en un marco positivo ha ascendido un puesto en el ranking FIFA. Esto debido a que sumó 2.30 puntos más, antes estaba en el lugar 65 ahora en el 64 superando a Jordan que bajó 2.

El tema puede ser mejor si el día lunes si vence a Haití, una selección que también llega invicta a Tegucigalpa y con ganas de dar el batacazo en las Eliminatorias.

Honduras ha venido ascendiendo posiciones tras la buena Copa Oro 2025 que hizo, llegar hasta semifinales le ha valido mucho, pero lo más importante se lo está jugando ahora.

FIFA prepara un premio para Honduras

Como mencionamos al principio, todo depende de ellos mismos, si ganan a Haití el próximo 22 de octubre cuando se ha oficial los puestos del ranking, FIFA va a oficializar que la Bicolor sigue escalando.

Honduras recibirá a Haití (actualmente 86° en el ranking), y en caso de conseguir una victoria contundente, los puntos obtenidos por diferencia de goles podrían permitirle escalar un par de posiciones adicionales.

El partido está programado para las 6:00 de la tarde hora de Centroamérica y se va a disputar en el estadio Nacional Chelato Uclés.

