“Se irá en enero”: Saprissa recibe la noticia sobre el futuro de Javon East que ilusiona a todos los morados

El tiempo pasa, pero el recuerdo de Javon East sigue intacto entre los fanáticos del Deportivo Saprissa. El delantero jamaiquino fue una máquina de goles durante su etapa en Tibás: 54 anotaciones, 24 asistencias y cuatro títulos de campeonato nacional vistiendo la camiseta del Monstruo.

Su salida fue un golpe duro e inesperado. Tras coronarse como máximo goleador del Torneo Apertura 2024 junto a Marcel Hernández, Javon quedó fuera de los planes del entonces entrenador José Giacone y decidió buscar nuevos rumbos a inicios de 2025, emprendiendo una aventura muy lejos de Costa Rica.

Presente goleador y futuro incierto

Hoy, el artillero nacido en Kingston es una de las figuras del Hapoel Haifa, equipo que marcha en la undécima posición del campeonato israelí. Esta temporada registra 6 goles y 2 asistencias en 11 partidos, siendo titular absoluto y disputando el 98% de los minutos posibles. Su influencia es tal que ha participado directamente en el 53% de los goles de su club.

Pero el contrato del ex morado finaliza en enero, y en Israel ya dan por hecho que no continuará. La directiva del Hapoel Haifa no ha mostrado intención alguna de renovarlo, y los propios aficionados lo saben.

Los números de Javon East en esta temporada (Hapoel Haifa).

En una publicación del club destacando estas estadísticas en su página de Instagram, los comentarios fueron contundentes: “Se irá en enero… ustedes no aprenden”, “¿Para qué ilusionarse si se va en enero?”, “Quédate y sálvanos, por favor”. En la ciudad de Haifa, todos sienten que la despedida es inminente.

La ilusión renace en Tibás

Con este panorama, es imposible que los fanáticos morados no empiecen a imaginar un posible regreso del goleador. Y la realidad deportiva lo pide a gritos: Saprissa atraviesa un semestre en el que los goles escasean.

Orlando Sinclair es el máximo anotador del equipo de Vladimir Quesada en el Apertura 2025 con 5 tantos, mientras que los centrodelanteros Ariel Rodríguez y Gustavo Herrera suman apenas 3 goles entre ambos.