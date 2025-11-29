Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

“Osael Maroto habló con él”: en Panamá revelan la noticia que pone a Thomas Christiansen en la órbita de Costa Rica

Una noticia pone en alerta a Panamá tras conocerse la cercanía entre Thomas Christiansen y Costa Rica con Osael Maroto.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Noticia en Panamá pone a Thomas Christiansen en la órbita de Costa Rica.
© rrssNoticia en Panamá pone a Thomas Christiansen en la órbita de Costa Rica.

Panamá vive horas felices gracias al éxito en las Eliminatorias al Mundial 2026. El país entero celebra por haberse clasificado por segunda vez en su historia. Estará en la máxima cita, para la que comenzará a trabajar a la brevedad con sus piezas.

Thomas Christiansen es el artífice de este proyecto. Arribó a la Selección Mayor para mediados del 2020, y trabajó de manera incansable. No pudo lograrlo para la edición del 2022, pero sí obtuvo el boleto directo a la del 2026, su objetivo.

Christiansen marcó una clara tendencia en el fútbol canalero. Orden táctico, con una ofensiva directa, ataques punzantes y buena tenencia del balón. Tal es así, que despertó la admiración y generó cercanía con muchos colegas de la región.

“La peor selección”: Panamá recibe un golpe inesperado que lo expone ante los ojos de la FIFA pensando en el Mundial 2026

ver también

“La peor selección”: Panamá recibe un golpe inesperado que lo expone ante los ojos de la FIFA pensando en el Mundial 2026

Osael Maroto sorprende a Panamá con su admiración por Thomas Christiansen

Osael Maroto es uno de los entrenadores que más valora a Thomas Christiansen, según comentó el periodista José Miguel Domínguez Flores en una charla con su colega Juan Carlos Solano Rivera. Como hombre del fútbol, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol siempre confió en las habilidades del DT.

“Es un entrenador que, independientemente de si le va bien o mal en el Mundial, ya él hizo algo en el fútbol panameño. Algo que no tenían: ahora juegan fútbol y están jugando muy bien gracias a Thomas Christiansen”, afirmó Juan Carlos Solano.

“Osael Maroto es admirador de Thomas Christiansen por la cercanía española que tiene maroto con sus familiares, por su descendencia. Habló con él. Siempre me ha dicho que debo confiar en Thomas, que nos iba a llevar al Mundial, contó Chepe.

Publicidad
Tweet placeholder

Los números de Thomas Christiansen en Panamá

Thomas Christiansen asumió el mando en Panamá el 22 de julio del 2020. Desde ese momento, dirigió un total de 84 partidos, con un promedio de puntos por cada uno de 1,75. Además, logró la clasificación al Mundial 2026.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ignacio Hierro sigue en el cargo: Fedefútbol rompe su palabra e indigna a Costa Rica
Costa Rica

Ignacio Hierro sigue en el cargo: Fedefútbol rompe su palabra e indigna a Costa Rica

El peso pesado de Costa Rica que se acercó a comprar al Saprissa
Deportivo Saprissa

El peso pesado de Costa Rica que se acercó a comprar al Saprissa

El famoso periodista al que Maroto llamó para exigirle silencio
Costa Rica

El famoso periodista al que Maroto llamó para exigirle silencio

Comunicaciones suma un problema más que podría agravar su crisis en el Torneo Apertura 2025
Guatemala

Comunicaciones suma un problema más que podría agravar su crisis en el Torneo Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo