“Osael Maroto habló con él”: en Panamá revelan la noticia que pone a Thomas Christiansen en la órbita de Costa Rica

Panamá vive horas felices gracias al éxito en las Eliminatorias al Mundial 2026. El país entero celebra por haberse clasificado por segunda vez en su historia. Estará en la máxima cita, para la que comenzará a trabajar a la brevedad con sus piezas.

Thomas Christiansen es el artífice de este proyecto. Arribó a la Selección Mayor para mediados del 2020, y trabajó de manera incansable. No pudo lograrlo para la edición del 2022, pero sí obtuvo el boleto directo a la del 2026, su objetivo.

Christiansen marcó una clara tendencia en el fútbol canalero. Orden táctico, con una ofensiva directa, ataques punzantes y buena tenencia del balón. Tal es así, que despertó la admiración y generó cercanía con muchos colegas de la región.

Osael Maroto sorprende a Panamá con su admiración por Thomas Christiansen

Osael Maroto es uno de los entrenadores que más valora a Thomas Christiansen, según comentó el periodista José Miguel Domínguez Flores en una charla con su colega Juan Carlos Solano Rivera. Como hombre del fútbol, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol siempre confió en las habilidades del DT.

“Es un entrenador que, independientemente de si le va bien o mal en el Mundial, ya él hizo algo en el fútbol panameño. Algo que no tenían: ahora juegan fútbol y están jugando muy bien gracias a Thomas Christiansen”, afirmó Juan Carlos Solano.

“Osael Maroto es admirador de Thomas Christiansen por la cercanía española que tiene maroto con sus familiares, por su descendencia. Habló con él. Siempre me ha dicho que debo confiar en Thomas, que nos iba a llevar al Mundial“, contó Chepe.

Los números de Thomas Christiansen en Panamá

Thomas Christiansen asumió el mando en Panamá el 22 de julio del 2020. Desde ese momento, dirigió un total de 84 partidos, con un promedio de puntos por cada uno de 1,75. Además, logró la clasificación al Mundial 2026.