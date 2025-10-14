Es tendencia:
“Hacer la maldad”: Fantasma Figueroa se ensaña con Honduras y la amenaza de la peor forma tras quedar eliminado con Nicaragua

El entrenador de la Selección de Nicaragua se acordó de Honduras, su próximo rival en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por Maximiliano Mansilla

Marco "Fantasma" Figueroa, entrenador de Nicaragua, le dejó un recado a Honduras.
La Selección de Nicaragua vivió un lunes negro. Al perder 4-1 con Costa Rica en el Estadio Nacional, se hundió en el último lugar del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf y se quedó sin chances de clasificar a su primera Copa del Mundo en 2026.

Una vez consumada la eliminación, Marco Antonio Figueroa habló en rueda de prensa y, naturalmente, se lo notó visiblemente molesto. Sin embargo, llamó la atención la crueldad con la que expuso a su portero, Miguel Rodríguez, por los errores cometidos en los cuatro goles ticos.

Y el otro punto a destacar fueron sus palabras contra la Selección de Honduras, a la cual volverá a enfrentar con la Azul y Blanco en la próxima fecha FIFA.

Fantasma Figueroa amenaza de la peor forma a la Selección de Honduras

Tras ser consultado sobre cuál es el gran candidato del Grupo C, el “Fantasma” Figueroa le apuntó directamente a los catrachos: Nosotros vamos a hacer la maldad, tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien. Después veremos qué pasa en Curazao cuando nos toque jugar con Haití. Pero tenemos que hacer la maldad”.

Yo se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal. Se los dije cuando llegamos: nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser. Vamos a tratar de ganar ese partido no por Costa Rica, no por Haití, sino por Nicaragua. Y porque tenemos una selección en crecimiento. Es una selección muy joven: cuando sale Juan Barrera el promedio de edad bajó a 25 años”, explicó el estratega chileno.

Volviendo a la próxima fecha FIFA, Figueroa dio su punto de vista: El favorito no se va a decidir hasta que no juguemos el primer partido de noviembre. Está muy parejo con ellos tres, Haití a nosotros sí nos pasó por arriba. Hoy no fue así (ante Costa Rica) y por eso nos vamos dolidos”.

¿Cuándo juega Nicaragua contra Haití?

La Selección de Nicaragua se enfrentará a Honduras el jueves 13 de noviembre, a las 8:00 p.m. (horario local), en el Estadio Nacional de Managua.

