Lo que querían en Honduras: la reacción del Levante a lo que hizo Kervin Arriaga en las Eliminatorias de Concacaf

Kervin Arriaga tiene maravillado a todos. Su gran entrega en cada partido hace que el volante sea uno de los jugadores más seguidos de la selección de Honduras.

Las Eliminatorias de Concacaf le han dado un plus al “Misilito” que cada vez que se pone la camisa de H, demuestra al Levante que tomó una buena decisión al comprarlo.

ver también Reinaldo Rueda no se olvida e impacta a toda Costa Rica con lo que dijo tras derrotar a Haití en las Eliminatorias de Concacaf

Arriaga dio una gran asistencia en la victoria 3-0 de Honduras frente a Haití. Fue en el primer gol de la noche, el de Rigoberto Rivas, el volante filtró a las espaldas un pelotazo que dejó solo al extremo para que definiera.

Tweet placeholder

Desde España ya le ha llegado un mensaje que resalta su participación, y no solo, agradecen que ya tenga ritmo de juego porque en el club solo había jugado 90 minutos.

En esta fecha FIFA jugó los 180 ante Costa Rica y Haití, una buena noticia porque llega con ritmo para la Liga Española. Levante el domingo enfrenta de local al Rayo Vallecano.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Levante sobre la fecha FIFA de Kervin Arriaga?

“Kervin Arriaga fue alineado como titular en el compromiso de la Selección de Honduras frente a Haití celebrado esta madrugada.



El jugador levantinista completó el encuentro que acabó con triunfo hondureño por 3-0. Una victoria que les permitió escalar posiciones y alzarse hasta el primer puesto de la clasificación del Grupo C.

ver también FIFA resalta a Honduras ante toda Concacaf: Costa Rica y Panamá lo reciben con dolor camino al Mundial 2026

El centrocampista regresará a Valencia tras haber formado parte del once titular de los dos partidos disputados por Honduras frente a Costa Rica (0-0) y Haití (3-0)”.

Publicidad

Toda Honduras está feliz con Kervin, uno de los mejores jugadores de la actualidad del país. Ahora toca rendir en España para seguir arrancando elogios.

Publicidad

Tweet placeholder