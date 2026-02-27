Es tendencia:
Toda Honduras impactada con la respuesta de Pablo Amo a Francis Hernández de cara al Mundial 2030

El técnico español ha dado una respuesta a Honduras sobre la posibilidad de dirigir a la escuadra Bicolor en el proceso 2030.

José Rodas

Por José Rodas

Pablo Amo no será el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, todo se vino abajo.
Pablo Amo no será el nuevo entrenador de la Selección de Honduras, todo se vino abajo.

¡Giro inesperado! La Selección de Honduras ha recibido una respuesta de Pablo Amo, entrenador con el que ya se tenía un principio de acuerdo.

El técnico español en una respuesta a diario DIEZ ha dado a conocer que “No es información cierta” sobre su vínculo con la Bicolor y que todo se ha venido abajo.

Francis Hernández muestra su postura: fue campeón con España, dirige esta selección y es el gran tapado de Honduras

Amo ya no vendrá a la Selección de Honduras y Francis Hernández ha visto como otra opción de su país se ha caído como Santi Denia y Pablo Casas.

El motivo por el que Pablo Amo no va a dirigir a Honduras

Álvaro de la Rocha, periodista que informó del acuerdo entre Honduras y Pablo Amo, adelanta también el por qué se cayó todo.

“Confirmado: El acuerdo entre Pablo Amo y la FFH está oficialmente caído. El español NO SERÁ el director técnico de la Selección Nacional de Honduras.

Dentro del organismo rector del fútbol hondureño existen dudas sobre el nombramiento definitivo del nuevo DT y decidieron dar de baja el arreglo de palabra que tenían con el estratega español”.

Giro inesperado con la noticia que la Selección de Honduras está esperando de Deybi Flores

El nuevo DT de la Selección de Honduras será anunciado oficialmente entre mañana y el domingo.

La otra semana se hará la presentación en Tegucigalpa. El nuevo entrenador iniciará su ciclo en el amistoso vs Perú. La Bicolor viajará a España el 23 de marzo para jugar el 31.

