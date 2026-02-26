Es tendencia:
Giro inesperado con la noticia que la Selección de Honduras está esperando de Deybi Flores

Deiby Flores es uno de los jugadores que se mantendrá en el proceso 2030 de Honduras que pronto conocerá su entrenador.

José Rodas

Por José Rodas

Deiby Flores tiene que definir su futuro en los próximos días.
Deiby Flores es uno de los temas que están pendiente en la Selección de Honduras. El catracho se quedó sin equipo luego de rescindir su contrato en Arabia Saudita.

El volante que es uno de los intocables en la Bicolor ha estado entrenando con Leones HT6 de la segunda división de Honduras, pero todos quieren conocer su futuro.

Mientras Pablo Amo cobraba 150 mil euros al año en la selección de España, esto es lo que se llevaría por dirigir a Honduras

En un principio se anunció que el Austin FC donde juega Joseph Rosales está interesado, pero esto ha tomado un rumbo diferente.

Deybi Flores no solo tendría este club detrás de su fútbol y el periodista Jafeth Moreno lo ha dado a conocer en su cuenta oficial de ‘X’.

El otro equipo de Estados Unidos que busca a Deiby Flores

“Con posible destino a la MLS. El catracho Deybi Flores ha sido ofrecido a varios equipos de la MLS y los dos que más han mostrado interés han sido: el Austin FC y el San José Earthquakes. Pláticas activas con ambas franquicias, pero hasta ahí. Ha estado entrenado con Leones HT6”.

Mientras Francis Hernández define al nuevo DT, leyenda de Portugal se pronuncia y hace esta solicitud a Honduras

Lo que las seduce a a los equipos de la MLS es que Deiby ya tiene experiencia con Vancouver Whitecaps y Toronto, dos equipos que radican en Canadá.

