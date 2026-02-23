Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Desde España lo confirman: Honduras recibe noticia que estaban esperando para el nuevo entrenador

La H sigue sin entrenador, pero desde España confirman la noticia que estaban esperando para encarar el nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El 11 inicial de la Selección de Honduras posando previo a un juego eliminatorio. Foto: X FFH.
El 11 inicial de la Selección de Honduras posando previo a un juego eliminatorio. Foto: X FFH.

No todo es malas noticias para la Selección de Honduras que sigue en busca del nuevo entrenador tras la confirmación que Jesús Casas ya firmó por el Lion City de la primera división de Singapur.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial a través de su cuenta de X que la selección catracha enfrentará a su similar de Perú el próximo 31 de marzo en la fecha FIFA.

“Un gran proyecto”: DT de Dereck Moncada responde lo que todos querían saber en Honduras

ver también

“Un gran proyecto”: DT de Dereck Moncada responde lo que todos querían saber en Honduras

El encuentro se desarrollará en el estadio Municipal de Butarque en Leganés, comunidad de Madrid en España esto como parte de su preparación.

En ese sentido, este será el primer encuentro que encarará el nuevo entrenador de la Selección de Honduras ya sea Santi Denia, Rui Jorge, Pedro Troglio o el candidato elegido.

De momento, el horario del juego sigue sin confirmarse y se espera que sea en los próximos días cuando se informen más detalles del amistoso internacional.

Tweet placeholder
Publicidad
No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras

ver también

No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Golpe a Municipal: Fedefut le da la noticia que no quería escuchar para el Clásico 336
Guatemala

Golpe a Municipal: Fedefut le da la noticia que no quería escuchar para el Clásico 336

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica
Costa Rica

Ronald González ya lo sabe: Fedefútbol da su veredicto y tiene un preferido para asumir en Costa Rica

Ganó 3 Champions League junto a Keylor Navas, Europa lo rechazó y ahora piensa en retirarse
Fútbol Internacional

Ganó 3 Champions League junto a Keylor Navas, Europa lo rechazó y ahora piensa en retirarse

Thomas Müller lanza un aviso que retumba en Cartaginés
Costa Rica

Thomas Müller lanza un aviso que retumba en Cartaginés

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo