Desde España lo confirman: Honduras recibe noticia que estaban esperando para el nuevo entrenador

No todo es malas noticias para la Selección de Honduras que sigue en busca del nuevo entrenador tras la confirmación que Jesús Casas ya firmó por el Lion City de la primera división de Singapur.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial a través de su cuenta de X que la selección catracha enfrentará a su similar de Perú el próximo 31 de marzo en la fecha FIFA.

El encuentro se desarrollará en el estadio Municipal de Butarque en Leganés, comunidad de Madrid en España esto como parte de su preparación.

En ese sentido, este será el primer encuentro que encarará el nuevo entrenador de la Selección de Honduras ya sea Santi Denia, Rui Jorge, Pedro Troglio o el candidato elegido.

De momento, el horario del juego sigue sin confirmarse y se espera que sea en los próximos días cuando se informen más detalles del amistoso internacional.

