Francis Hernández muestra su postura: fue campeón con España, dirige esta selección y es el gran tapado de Honduras

La Selección de Honduras ya tendría un acuerdo con Pablo Amopara que pueda ser el nuevo entrenador de la Bicolor, pero todo ha dado un giro inesperado antes del anuncio oficial.

Y es que el periodista catracho Marvin Ávila ha dado a conocer que hay un nuevo candidato y que nadie tenía en carpeta.

El nuevo DT de la Selección de Honduras será anunciado oficialmente entre mañana y el domingo.

La otra semana se hará la presentación en Tegucigalpa. El nuevo entrenador iniciará su ciclo en el amistoso vs Perú. La Bicolor viajará a España el 23 de marzo para jugar el 31.

Honduras tiene un DT escondido ante el favoritismo de Pablo Amo

Ahora bien, todo indica que será Amo, pero ha surgido una información que dice que Honduras tiene un gran tapado.

“Hay otro nombre que ha estado entre los candidatos para dirigir la H y se ha mantenido hasta el momento en incógnito. Se trata de José Lana, DT campeón con España Sub-19 y actualmente seleccionador de Siria. Es uno de los candidatos favoritos de Francis Hernández”.

Lana se destaca por su labor formativa en las categorías inferiores de la Selección Española y anteriormente, entrenó con éxito a las selecciones sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19.

Dirigió a jugadores como Lamine Yamal y Pau Cubarsí antes de su etapa en la sub-19. Asumió el cargo de seleccionador de Siria, buscando clasificar al equipo para el Mundial 2026.

