“Ya negocian”: Alajuelense y Herediano se meten en la pelea de un gigante extranjero que sacude a Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano están en medio de una pelea de un gigante extranjero que puede cambiar el panorama del fútbol de Costa Rica tal y como se conoce.

Se trata del desembarco de Fox Sports al país para transmitir la Liga Promérica, una operación millonaria que parece cada vez más real. Sobre todo después de la noticia que se confirmó en las últimas horas.

Fox Sports ya está en Costa Rica y negocia por Alajuelense y Herediano

De acuerdo a información publicada por el diario La Nación, “la semana del 16 al 21 de febrero fue clave para la llegada de Fox Corporation a Costa Rica”.

“En esos días –detalló el medio–, Carlos Martínez Sánchez, vicepresidente del gigante televisivo para Latinoamérica y encargado de la expansión hacia Centroamérica, estuvo en el país y sostuvo reuniones clave relacionadas con la incursión de la empresa en el mercado local”.

“Ya negocian”, informó La Nación.

Si bien esto no es nuevo sino que comenzó a gestarse a principio de mes, Fox Sports ya estaría en la fase final del proceso de compra del canal Tigo Sports para pelear cara a cara con FUTV por los derechos televisivos de la primera división.

Y si bien Tigo tiene contrato con San Carlos, Puntarenas y Sporting, la idea de Fox es adquirir también los derechos de Alajuelense y Herediano, quienes cuentan con cláusulas de rescisión para poder romper su ligamen con FUTV. Es por eso que “ya negocian” tanto con rojinegros como con el Team.

¿Por qué Fox Sports no quiere a Saprissa?

Esa respuesta es sencilla: en Fox consideran que como Teletica es la principal accionista de Saprissa, intentar negociar allí no tendría sentido y es por eso que directamente les apuntaron a los otros grandes, Alajuelense y Herediano.

Y la pelea va en serio: de acuerdo también a La Nación, en la página del Registro Nacional figura que Fox Corporation ya solicitó el 19 de septiembre de 2025 el registro de la marca Fox One, que fue inscripta el 11 de febrero de 2026 bajo el número 415347.