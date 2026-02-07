Atención Concacaf: el renovado 11 que perfila Honduras para las Eliminatorias 2030 y el técnico que se aleja por este problema

La selección de Honduras está a la espera de su nuevo entrenador. Primero nombraron a su director deportivo, Francis Hernández que viene de trabajar con España y que fue uno de los que convenció a Lamine Yamal de jugar para ‘La Roja’.

Ahora tiene una tarea más complicada y es convencer a Keyrol Figueroa, una de las figuras que puede seleccionar a Honduras, y que juega para Estados Unidos.

En Honduras ya se va perfilando un 11 que la Bicolor pueda tener para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 y muchos referentes fueron borrados y así quedó la alineación para un futuro DT.

Antes de contitunar hay que decir que uno de los candidatos, Pedro Troglio, tiene un problema que lo alejaría de convertirse en estretega catracho.

Existe una situación en concreto que aleja al Luján del banquillo de la ‘H’ y es su situación contractual con Banfield de la primera división del fútbol argentino.

Firmó hasta diciembre de 2026 y si la FFH lo quiere como su DT tendrá que pagar por sacarlo, o que el DT renucie al vínculo, cosa que luce muy complicada a día de hoy, como informa Deportes TVC.

Jesús Casas quién fue asistente de Luis Enrique en la Selección de España y dirigió al Irak, se perfila como el gran candidato y de ser así podría armar un 11 con los siguientes nombres.

El 11 que perfila Honduras para las Eliminatorias 2030 de Concacaf

Luis “Buba” López

Victor Van Derbroucke

Leonardo Posadas

Denil Maldonado

Joseph Rosales

Deybi Flores

David Ruiz

Kervin Arriaga

Luis Palma

Dereck Moncada

Keyrol Figueroa

Los suplentes en cada puesto serían:

Onán Rodríguez

Kevin Guity

Getsel Montes

Julián Martínez

Javier Arriaga

Carlos Pineda

Edwin Rodríguez

Jorge Álvarez

Luis Suazo

Alexy Vega

Erick Puerto

Fácilmente el nuevo entrenador puede contar con estos nombres para una Eliminatoria y competir un boleto a la Copa del Mundo. Honduras no asiste desde Brasil 2014.

Figuras de la talla de Jorge Benguché, Choco Lozano, Romell Quioto, Andy Najar, José Mario Pinto, entre otras no estarían más en las convocatorias de Honduras.

