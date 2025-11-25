Mientras Honduras perdió ir al Mundial 2026, Alberth Elis vive un calvario que no tenía programado

Se cumple una semana de que la selección de Honduras perdió el pase a la Copa del Mundo 2026. Esto luego de empatar 0-0 ante Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf.

La Bicolor no pudo ir a su cuarto Mundial en la historia y el golpe ha sido muy duro para un país que vive con muchos problemas y que a veces el fútbol es la única forma de olvidarlos.

Mientras eso pasaba, Alberth Elis, un jugador que en en 2024 sufrió un accidente que jamás imaginó y que lo tuvo al borde la muerte, está viviendo un calvario en Portugal.

¿Qué sucede con Alberth Elis?

“La Panterita” comenzó de buena forma el año con Olimpia marcando goles y volviendo a ser importante, lo que no esperaba que después de dar el salto a Europa, otra vez, se iba a venir abajo.

Elis fichó para el Marítimo de Portugal y a pesar de que el equipo es líder con 23 puntos en la segunda división lusa, Elis vive un duro momento en lo individual.

Con el equipo acumula apenas 84 minutos en total y el partido donde más jugó fue en uno de copa (45 minutos). Elis pasó de estar en un gran nivel a no jugar nada.

En cuánto a liga disputó: 6 minutos contra Farense, 10 minutos contra Académico Viseu, 15 minutos contra Porto B, 5 minutos contra Pacos de Ferreira y 3 minutos el pasado domingo contra Penafiel.

Eso le afectó y mucho también a la hora de ser considerado por Reinaldo Rueda. El colombiano no lo tuvo en ninguna convocatoria y muchos indican que su decisión de volver a Europa fue muy apresurada sabiendo que Honduras se jugaba el pase al Mundial.

Además de jugar poco, el Marítimo perdió a su entrenador, quien le dio la oportunidad de volver al fútbol de Europa. Vítor Matos se fuye al Swansea City de la Championship de Inglaterra.

