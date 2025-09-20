Toda Honduras impactada al conocer el motivo por el que Keyrol Figueroa no fue convocado por Estados Unidos para el Mundial

Un duro golpe llegó a Keyrol Figueroa a sus 19 años. Estados Unidos lo dejó fuera del Mundial Sub-20 de Chile.

Seguramente el joven se va a recuperar del revés que le dieron los norteramericanos, pero Honduras ha quedado impactado con el motivo por el que no estará en la Copa del Mundo.

Figueroa fue importante en la clasificación, pero su técnico Marko Mitrovik le dio la espalda, algo que se ha tomado como sorpresa en el país catracho.

El motivo por el que Keyrol Figueroa no fue convocado al Mundial

Desde el American Soccer Now y The New York Times se dio a conocer por el periodista Brian Sciaretta la razón por la que Keyrol recibió el golpe.

La información es que el Figueroa no tuvo el mejor rendimiento con la selección de Estados Unidos y por eso fue dejado fuera de la lista.

“Se le dieron varias oportunidades con el equipo. Nunca rindió. No se esperaba que estuviera en consideración cercana para lograrlo”, manifestó al ser consultado sobre el caso.

Antes de conocer el listado el jugador que también tiene sangre hondureña por la leyenda Maynor Figueroa, jugó algunos amistosos de preparación.

Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica son los rivales a los que Keyrol no podrá enfrentar en el Mundial. Lo que le toca ahora es seguir trabajando en el Liverpool Sub-23.

