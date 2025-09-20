Es tendencia:
Kervin Arriaga avisa a Kylian Mbappé: la noticia que dio Levante y que no gustará para nada al Real Madrid

Levante lo ha conseguido por primera vez en la temporada y esto ha pasado con el hondureño Kervin Arriaga.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Levante se va a enfrentar de local ante Real Madrid en la próxima jornada.
Levante ha dado un giro inesperado a su temporada, tras las primeras tres derrotas en la Liga Española, el equipo deJulián Calero ha conseguido cuatro puntos en las últimas dos.

El conjunto granota ganó este sábado de visitante y lo hizo con goleada 0-4 ante el Girona en Montilivi. Los goleadores los hicieron Etta Eyong (43′), Carlos Álvarez (49′), Iván Romero (70′) y Goduine Koyalipou (90+2′).

La victoria también vio como Kervin Arriaga tuvo actividad en su segundo partido de la campaña. El catracho entró al minuto 72′ por Álvarez, uno de los goleadores ante Girona.

Publicidad

El tiempo que Arriaga jugó lo hizo de buena forma, acertado en los pases y dando equilibrio al Levante en la mitad de la cancha.

Publicidad

Levante avisa al Real Madrid de Kylian Mbappé

La primera gran titularidad de Kervin Arriaga puede venir en la próxima jornada, donde Levante enfrenta en el estadio Ciutat de València al gigante Real Madrid.

El encuetro llega con un equipo granota en racha, un empate y una victoria, por lo que Real Madrid sabe que la visita es complicada.

Publicidad

Más complicada será para Kylian Mbappé, máximo goleador de la Liga Española. Será la primera vez que se enfrente al Levante.

La programación del partido está hecha para el martes 23 de septiembre, jornada 6 que se va a jugar entre semana. Se jugará a las 9:30 de la noche en España, 1:30 de la tarde en Honduras.

Publicidad

